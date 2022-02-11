Ленивый тирамису – как приготовить десерт быстро и просто

Тирамису в домашних условиях и по классическому рецепту итальянских поваров можно приготовить дома.
Все составляющие десерта есть в каждом магазине. Но можно заметно сократить потраченное на него время и приготовить этот, ленивый.
Тирамису в домашних условиях / Фото: Depositphotos
Фублогер narisovano предлагает измельчить савоярди в блендере. Для крема отдельно смешать маскарпоне, кофе и сметану.
И только потом соединить все вместе. Перед подачей ленивый десерт должен побыть в холодильнике.
Ленивый тирамису
Ленивый тирамису / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты для формы на форму 11х15 см:
- 100 г печенья савоярди;
- 250 г маскарпоне;
- 50 г сахарной пудры;
- 50 мл кофе;
- 50 г сметаны;
- какао для посыпки.
Здесь найдете важные инструкции по приготовлению тирамису.
Как приготовить:
- Заварить крепкий кофе и отмерить 50 мл. Печенье поломать и измельчить блендером в крошку.
- Маскарпоне смешать с кофе и сметаной до гладкости, добавить сахарную пудру, перемешать. Добавить печенье, перемешать.
- В форму выложить массу, разровнять и щедро присыпать какао.
- Убрать десерт в холодильник на несколько часов.