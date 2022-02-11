Лінивий тирамісу – як приготувати десерт швидко та просто

Тирамісу в домашніх умовах і за класичним рецептом італійських кухарів можна приготувати вдома.

Усі складові десерту є в кожному магазині. Але можна помітно скоротити витрачений на нього час і приготувати цей, лінивий.

Тирамісу в домашніх умовах / Фото: Depositphotos

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Фублогерка narisovano пропонує подрібнити савоярді в блендері. Для крему окремо змішати маскарпоне, каву та сметану.

І лише потім з'єднати все разом. Перед подачею лінивий десерт має побути в холодильнику.

Лінивий тирамісу

Лінивий тирамісу / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти для форми на форму 11х15 см:

100 г печива савоярді;

250 г маскарпоне;

50 г цукрової пудри;

50 мл кави;

50 г сметани;

какао для посипання.

Тут знайдете важливі інструкції з приготування тирамісу.

Як приготувати:

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