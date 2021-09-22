Лесные грибы на зиму: рецепты маринованных, сушеных, икры и даже кетчупа

Открыть зимой банку замаринованных собственноручно грибов – удовольствие. Двойное удовольствие, грибники поймут, когда и собраны эти грибы лично. Заготовить на зиму лесные грибы можно несколькими способами – замариновать и насушить. Но можно приготовить из них кетчуп по рецепту 19-го века или сделать грибную икру. Если любите маринованные грибы и не только вешенки или шампиньоны, то эти рецепты вам подойдут.
Сушеные белые грибы
Сушеные грибы / Фото: instagram.com/sama_umeyu/
Грибы на зиму / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Грибы
Способ приготовления:
- Грибы тщательно очистить кисточкой. Мыть для сушки нельзя. Нарезать крупными пластинами.
- Разложить на большом расстоянии друг от друга на решетку, чтобы воздух циркулировал.
- Включить духовку на конвекцию на 50 градусов. Дверца духовки должна быть приоткрытой всегда. Если конвекции в духовке нет, то температура – 35-40 градусов.
- Когда поверхность грибов подсохнуть, увеличить температуру духовки до 70-75 градусов. Постоянно контролируйте состояние грибов, чтобы не пересушить их.
- Время сушки зависит от размера и влажности грибов.
- После сушки дать грибам остыть при комнатной температуре.
- Разложить по хорошо обсушенным банкам.
Грибной кетчуп
Грибной кетчуп / Фото: instagram.com/gribnoy.les/
Ингредиенты:
- 2 ст. л. коричневого сахара;
- 100 мл грибного бульона;
- 60 мл бальзамического уксуса;
- 300 г белых грибов;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 20 г сушеных белых грибов;
- 0,5 ч. л. тертого мускатного ореха;
- 250 г портобелло;
- 0,5 ч. л. чесночного порошка;
- свежемолотый черный перец, соль;
- 2 ст. л. вустерского соуса (по желанию);
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Сухие грибы залить горячим бульоном и оставить на 15 минут. Бульон не выливать.
- Лук нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полупрозрачности.
- Нарезать белые грибы и портобелло одинаковыми по размеру кубиками. Добавить к луку и обжаривать до золотистого цвета.
- Грибы откинуть на сито. В сковороду с маслом, где жарились грибы, добавить мускатный орех и чесночный порошок. Готовить 1 минуту. Добавить мелко нарезанные сухие грибы.
- Добавить бульон, в котором были замочены грибы, сахар, вустерский соус, лимонный сок. Готовить 10-15 минут. За несколько минут до конца приготовления влить уксус.
- Измельчить грибы в блендере. Довести до вкуса солью и перцем.
- Хранить кетчуп в герметичной емкости в холодильнике.
Грибная икра
Икра из лесных грибов / Фото: instagram.com/nata_titov/
Ингредиенты:
- 1 кг отварных грибов (любых);
- 200 г репчатого лука;
- 0,5 стакана растительного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 2-3 лаврового листа;
- 1 ч. л. уксуса (9%).
Способ приготовления:
- Лук измельчить в блендере и обжарить в масле. Также измельчить грибы и добавить к луку.
- Добавить соль, сахар и лавровый лист. Тушить 40 минут, постоянно помешивая.
- За 10 минут до готовности добавить уксус.
- Банки простерилизовать, разложить икру и закатать.
- Хранить в прохладном месте.
Маринованные опята
Маринованные опята / Фото: Depositphotos
Ингредиенты (на 1 литр отварных опят):
- 2 ст. л сахар;
- по 1 ст. л. соль, лимонная кислота;
- 3 ст. л. уксус 9%;
- 5 шт. перец горошком;
- 3 шт. душистый перец;
- 1 ч. л. зерна горчицы;
- 5 зуб. чеснок;
- 2 шт. лавровый лист.
Способ приготовления:
- У грибов немного обрезать края ножек, замочить в воде на 20 минут.
- Когда вода закипит, добавить 1 ст. л. лимонной кислоты, размешать и отправить в воду промытые грибы. Бланшировать несколько минут. Так грибы не потемнеют.
- Слить воду, залить чистой и варить 25 минут. Снова слить воду, залить чистой и добавить остальные ингредиенты для маринада. Специй может понадобится больше.
- Разлить по стерилизованным банкам и закрутить. Банки перевернуть вверх дном и оставить до остывания.
- Такие грибы можно хранить до года.
Маринованные белые грибы
Маринованные грибы с горчицей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 3-4 кг белых грибов;
- уксус 9%;
- 1/2 ч. л. семян горчицы;
- 2-3 бутона гвоздики;
- 5-7 шт. черного перца горошком;
- 2 лавровых листа;
- соль, сахар.
Способ приготовления:
- Белые грибы промыть, переложить в кастрюлю и залить холодной водой. Добавить 2 ст. л. поваренной соли и убрать в прохладное место на 2-3 часа.
- Разрезать каждый гриб пополам, большие – на несколько частей.
- Еще раз промыть и сложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить 10-12 минут. Снять пену, промыть грибы.
- Приготовить маринад из специй, воды, соли и сахара. На 1 литр воды нужно взять по 1 ст. л. сахара и соли.
- Добавить в маринад грибы и проварить 5-7 минут. Добавить уксус (на 1 л – 2 ст. л.). Перемешать.
- С помощью шумовки разложить грибы по стерилизованным банкам. Залить маринадом до верха.
- Закатать стерилизованными крышками и остудить. Хранить в холодильнике.
Здесь узнаете, как замариновать шампиньоны вкуснее, чем в магазине.