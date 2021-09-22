Лесные грибы на зиму: рецепты маринованных, сушеных, икры и даже кетчупа

Открыть зимой банку замаринованных собственноручно грибов – удовольствие. Двойное удовольствие, грибники поймут, когда и собраны эти грибы лично. Заготовить на зиму лесные грибы можно несколькими способами – замариновать и насушить. Но можно приготовить из них кетчуп по рецепту 19-го века или сделать грибную икру. Если любите маринованные грибы и не только вешенки или шампиньоны, то эти рецепты вам подойдут.

Сушеные белые грибы

Сушеные грибы / Фото: instagram.com/sama_umeyu/

Грибы на зиму / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Грибы

Способ приготовления:

Грибы тщательно очистить кисточкой. Мыть для сушки нельзя. Нарезать крупными пластинами. Разложить на большом расстоянии друг от друга на решетку, чтобы воздух циркулировал. Включить духовку на конвекцию на 50 градусов. Дверца духовки должна быть приоткрытой всегда. Если конвекции в духовке нет, то температура – 35-40 градусов. Когда поверхность грибов подсохнуть, увеличить температуру духовки до 70-75 градусов. Постоянно контролируйте состояние грибов, чтобы не пересушить их. Время сушки зависит от размера и влажности грибов. После сушки дать грибам остыть при комнатной температуре. Разложить по хорошо обсушенным банкам.

Грибной кетчуп

Грибной кетчуп / Фото: instagram.com/gribnoy.les/

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Ингредиенты:

2 ст. л. коричневого сахара;

100 мл грибного бульона;

60 мл бальзамического уксуса;

300 г белых грибов;

1 луковица;

1 ст. л. лимонного сока;

20 г сушеных белых грибов;

0,5 ч. л. тертого мускатного ореха;

250 г портобелло;

0,5 ч. л. чесночного порошка;

свежемолотый черный перец, соль;

2 ст. л. вустерского соуса (по желанию);

растительное масло.

Способ приготовления:

Сухие грибы залить горячим бульоном и оставить на 15 минут. Бульон не выливать. Лук нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полупрозрачности. Нарезать белые грибы и портобелло одинаковыми по размеру кубиками. Добавить к луку и обжаривать до золотистого цвета. Грибы откинуть на сито. В сковороду с маслом, где жарились грибы, добавить мускатный орех и чесночный порошок. Готовить 1 минуту. Добавить мелко нарезанные сухие грибы. Добавить бульон, в котором были замочены грибы, сахар, вустерский соус, лимонный сок. Готовить 10-15 минут. За несколько минут до конца приготовления влить уксус. Измельчить грибы в блендере. Довести до вкуса солью и перцем. Хранить кетчуп в герметичной емкости в холодильнике.

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Грибная икра

Икра из лесных грибов / Фото: instagram.com/nata_titov/

Ингредиенты:

1 кг отварных грибов (любых);

200 г репчатого лука;

0,5 стакана растительного масла;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

2-3 лаврового листа;

1 ч. л. уксуса (9%).

Способ приготовления:

Лук измельчить в блендере и обжарить в масле. Также измельчить грибы и добавить к луку. Добавить соль, сахар и лавровый лист. Тушить 40 минут, постоянно помешивая. За 10 минут до готовности добавить уксус. Банки простерилизовать, разложить икру и закатать. Хранить в прохладном месте.

Маринованные опята

Маринованные опята / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 1 литр отварных опят):

2 ст. л сахар;

по 1 ст. л. соль, лимонная кислота;

3 ст. л. уксус 9%;

5 шт. перец горошком;

3 шт. душистый перец;

1 ч. л. зерна горчицы;

5 зуб. чеснок;

2 шт. лавровый лист.

Способ приготовления:

У грибов немного обрезать края ножек, замочить в воде на 20 минут. Когда вода закипит, добавить 1 ст. л. лимонной кислоты, размешать и отправить в воду промытые грибы. Бланшировать несколько минут. Так грибы не потемнеют. Слить воду, залить чистой и варить 25 минут. Снова слить воду, залить чистой и добавить остальные ингредиенты для маринада. Специй может понадобится больше. Разлить по стерилизованным банкам и закрутить. Банки перевернуть вверх дном и оставить до остывания. Такие грибы можно хранить до года.

Маринованные белые грибы

Маринованные грибы с горчицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3-4 кг белых грибов;

уксус 9%;

1/2 ч. л. семян горчицы;

2-3 бутона гвоздики;

5-7 шт. черного перца горошком;

2 лавровых листа;

соль, сахар.

Способ приготовления:

Белые грибы промыть, переложить в кастрюлю и залить холодной водой. Добавить 2 ст. л. поваренной соли и убрать в прохладное место на 2-3 часа. Разрезать каждый гриб пополам, большие – на несколько частей. Еще раз промыть и сложить в кастрюлю. Залить холодной водой, поставить на огонь, довести до кипения и варить 10-12 минут. Снять пену, промыть грибы. Приготовить маринад из специй, воды, соли и сахара. На 1 литр воды нужно взять по 1 ст. л. сахара и соли. Добавить в маринад грибы и проварить 5-7 минут. Добавить уксус (на 1 л – 2 ст. л.). Перемешать. С помощью шумовки разложить грибы по стерилизованным банкам. Залить маринадом до верха. Закатать стерилизованными крышками и остудить. Хранить в холодильнике.

Здесь узнаете, как замариновать шампиньоны вкуснее, чем в магазине.