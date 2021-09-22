Лісові гриби на зиму: рецепти маринованих, сушених, ікри і навіть кетчупу

Відкрити взимку банку замаринованих власноруч грибів – задоволення. Подвійне задоволення, грибники зрозуміють, коли й зібрані ці гриби особисто. Заготовити на зиму лісові гриби можна в декілька способів – замаринувати і насушити. Але можна приготувати з них кетчуп за рецептом 19-го століття або зробити грибну ікру. Якщо любите мариновані гриби і не тільки гливи або печериці, то ці рецепти вам підійдуть.

Сушені білі гриби

Сушені гриби / Фото: instagram.com/sama_umeyu/

Гриби на зиму / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

Гриби

Спосіб приготування:

Гриби ретельно очистити пензликом. Мити для сушки не можна. Нарізати великими пластинами. Розкласти на великій відстані одне від одного на решітку, щоби повітря циркулювало. Увімкнути духовку на конвекцію на 50 градусів. Дверцята духовки мають бути відчиненими завжди. Якщо конвекції в духовці немає, то температура – 35-40 градусів. Коли поверхня грибів підсохне, збільшити температуру духовки до 70-75 градусів. Постійно контролюйте стан грибів, щоб не пересушити їх. Час сушіння залежить від розміру і вологості грибів. Після сушіння дати грибам охолонути за кімнатної температури. Розкласти по добре обсушених банках.

Грибний кетчуп

Грибний кетчуп / Фото: instagram.com/gribnoy.les/

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Інгредієнти:

2 ст. л. коричневого цукру;

100 мл грибного бульйону;

60 мл бальзамічного оцту;

300 г білих грибів;

1 цибулина;

1 ст. л. лимонного соку;

20 г сушених білих грибів;

0,5 ч. л. тертого мускатного горіха;

250 г портобело;

0,5 ч. л. часникового порошку;

мелений чорний перець, сіль;

2 ст. л. вустерського соусу (за бажанням);

олія.

Спосіб приготування:

Сухі гриби залити гарячим бульйоном і залишити на 15 хвилин. Бульйон не виливати. Цибулю нарізати соломкою. Обсмажити на олії до напівпрозорості. Нарізати білі гриби і портобело однаковими за розміром кубиками. Додати до цибулі й обсмажувати до золотистого кольору. Гриби відкинути на сито. У сковороду з олією, де смажилися гриби, додати мускатний горіх і часниковий порошок. Готувати 1 хвилину. Додати дрібно нарізані сухі гриби. Додати бульйон, у якому були замочені гриби, цукор, вустерський соус, лимонний сік. Готувати 10-15 хвилин. За кілька хвилин до кінця приготування влити оцет. Подрібнити гриби в блендері. Довести до смаку сіллю і перцем. Зберігати кетчуп у герметичній ємності в холодильнику.

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Грибна ікра

Ікра з лісових грибів / Фото: instagram.com/nata_titov/

Інгредієнти:

1 кг відварених грибів (будь-яких);

200 г ріпчастої цибулі;

0,5 склянки олії;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру;

2-3 лаврового листя;

1 ч. л. оцту (9%).

Спосіб приготування:

Цибулю подрібнити в блендері і обсмажити в олії. Також подрібнити гриби і додати до цибулі. Додати сіль, цукор і лаврове листя. Тушкувати після 40 хвилин, постійно помішуючи. За 10 хвилин до готовності додати оцет. Банки простерилізувати, розкласти ікру і закатати. Зберігати в прохолодному місці.

Мариновані опеньки

Мариновані опеньки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 1 літр відварених опеньків):

2 ст. л цукор;

по 1 ст. л. сіль, лимонна кислота;

3 ст. л. оцет 9%;

5 штук. перець горошком;

3 шт. духмяний перець;

1 ч. л. зерна гірчиці;

5 зуб. часник;

2 шт. лаврове листя.

Спосіб приготування:

У грибів трохи обрізати краї ніжок, замочити у воді на 20 хвилин. Коли вода закипить, додати 1 ст. л. лимонної кислоти, розмішати і відправити в воду промиті гриби. Бланшувати кілька хвилин. Так гриби не потемніють. Злити воду, залити чистою і варити 25 хвилин. Знову злити воду, залити чистою і додати решту інгредієнтів для маринаду. Спецій може знадобиться більше. Розлити по стерилізованих банках і закрутити. Банки перевернути догори дном і залишити до охолодження. Такі гриби можна зберігати до року.

Мариновані білі гриби

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

3-4 кг білих грибів;

оцет 9%;

1/2 ч. л. насіння гірчиці;

2-3 бутони гвоздики;

5-7 шт. чорного перцю горошком;

2 лаврове листя;

сіль, цукор.

Спосіб приготування:

Білі гриби промити, перекласти в каструлю і залити холодною водою. Додати 2 ст. л. кухонної солі і прибрати в прохолодне місце на 2-3 години. Розрізати кожен гриб навпіл, великі – на кілька частин. Ще раз промити і скласти в каструлю. Залити холодною водою, поставити на вогонь, довести до кипіння і варити 10-12 хвилин. Зняти піну, промити гриби. Приготувати маринад зі спецій, води, солі і цукру. На 1 літр води потрібно взяти по 1 ст. л. цукру і солі. Додати в маринад гриби і проварити 5-7 хвилин. Додати оцет (на 1 л – 2 ст. л.). Перемішати. За допомогою шумівки розкласти гриби по стерилізованих банках. Залити маринадом до верху. Закатати стерилізованими кришками і остудити. Зберігати в холодильнику.

Тут дізнаєтеся, як замаринувати печериці смачніше, ніж у магазині.