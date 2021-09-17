Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни

Святкова страва

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як правильно вибрати гливи для засолу і швидкий спосіб їх замаринувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
17 вересня, 15:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Краще брати молоді щільні гливи з темно-сірим капелюшком. Перед варінням ніжки у грибів потрібно зрізати, потім їх можна використовувати у супі, та замочити на пів години в холодній воді
/ Фото: Depositphotos

Через неабияку популярність печериць, гливи не так часто потрапляють на наш стіл. Хоча за смаковими якостями вони виграють. Гливи – це смачно, коли їх посмажити або додати в суп, вони стануть хорошою закускою після маринування. Якщо ви вже встигли замаринувати печериці, то настав час для глив. Кілька рекомендацій щодо процесу та рецепт експрес-маринаду знайдете нижче.

Які гливи вибрати і як підготувати до маринування

Кращі для маринування – молоді гливи. Їхні капелюшки в діаметрі становлять до 8 см і вони злегка загорнуті всередину до ніжки. М'якоть капелюшків має бути щільною і пружною.

Реклама

Ніжки потрібно обрізати, після маринування вони стають твердими. Їх можна заморозити, приготувати суп або використовувати в рагу.

Гриби перед маринадом потрібно добре промити, а ще краще замочити у воді мінімум на 30 хвилин. Потім добре злити воду. Робити це краще за допомогою друшляка.

Мариновані гливи (швидкий спосіб)

Мариновані гливи
Мариновані гливи / Фото: instagram.com/idi_gotov/

Реклама

Інгредієнти:

  • Свіжі гливи – 2 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Оцет – 3 ст. л.
  • Сіль – 4 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Перець горошком – 15 шт.
  • Гвоздика – 15 шт.
  • Кріп (сухий або свіжий) – за смаком
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Гриби і спеції укласти в каструлю, залити водою.
  2. Коли вода закипить, додати сіль і цукор, перемішати.
  3. За одну хвилину додати оцет і варити 30 хвилин.
  4. Шумівкою розкласти гриби в стерилізовані банки, розсіл має трохи покривати гриби.
  5. Зверху налити по 1 ст. л. олії.
  6. Прибрати в холодильник на дві доби. Зберігаються мариновані гливи до одного місяця.

Рецепт маринованих експрес-методом огірків і рецепт з ними дивіться у відео.

Реклама

Тут дізнаєтеся, як швидко замаринувати баклажани в кисло-солодкому соусі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти