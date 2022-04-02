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Лионские бюни – рецепт французской выпечки, символа весны

Ирина Маслова
2 апреля, 17:36
Выпечка очень похожа на хорошо нам знакомый хворост. Правда, во французский добавляют чайную ложку рома или коньяка

Как бы это удивительно для многих не звучало, но Франция – это страна не только изысканных десертов, а и очень уютной домашней выпечки. Вспомним крошечные сочные пончики бенье.

Лионские бюни очень похожи на наш хворост и эти бюни очень символичная выпечка.

Лионские бюни - рецепт французской выпечки / Фото: instagram.com/mumlaetitianinho

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Ее готовят весной, когда наводятся порядки в садах. Хруст старых веток – это хруст этой выпечки. С ней ассоциируется начало новой жизни.

Тесто для бюни дрожжевое, после замеса оно должно постоять в тепле 40-60 минут. Форма выпечки произвольная, но чаще всего – это форма ромба.

Рецепт с сайта Сuisineaz.com.

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Лионские бюни

Лионские бюни / Фото: instagram.com/cookies_addict_

Ингредиенты:

  • 350 г муки;
  • 3 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 50 г сахарной пудры
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 пакетик пекарских дрожжей
  • 1 ч. л. рома (по желанию);
  • сахарная пудра;
  • 1 стакан воды;
  • подсолнечное масло для жарки.

Здесь узнаете рецепт нашего хвороста, который многие помнят и любят с детства.

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Как приготовить:

  1. Дрожжи соедините с сахаром и разбавьте в теплом молоке. Оставьте отдохнуть на несколько минут.
  2. Добавьте топленое сливочное масло, ром и яйца. Взбейте венчиком.
  3. В муке сделайте воронку, влейте воду, дрожжевую и масляную смеси. Замесите однородное тесто. Накройте пленкой и оставьте на один час при комнатной температуре.
  4. Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто толщиной до 5 см. Нарежьте на ромбы. Сделайте надрез в центре, пропустите один конец ромба через надрез.
  5. Жарьте в хорошо разогретом масле по несколько минут с каждой стороны. Выложите на салфетки. Посыпьте сахарной пудрой.