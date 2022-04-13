Любимый вкус детства – рецепт тушеной капусты с сосисками

Удивительная история с тушеной капустой – до смешного простое блюдо, а вот найти тех, кто ее не любит, практически невозможно.
Любят ее и в Латвии, причем готовят даже на праздники с самыми неожиданными для нас добавками – яблоками и медом, например.
Тушеная капуста с сосисками как в детстве / Фото: instagram.com/svetlante
Тушеная капуста с сосисками – это то, с чем у многих ассоциируется детский сад и домашние обеды детства. Сосиски добавляли для сытности и для экономии.
Если используете вареные сосиски, то их нужно добавлять практически в конце приготовления. Копченые колбаски забрасывайте пораньше.
Рецепт с канала Всегда Вкусно!
Тушеная капуста как в детстве
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг (можно больше);
- лук, морковь – по 3 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- томатная паста – 3 ст. л.;
- перец, лавровый лист – по вкусу;
- зелень;
- сосиски или колбаски.
Если у вас залежалась капуста, то ее можно быстро и вкусно замариновать. Как это сделать – читайте здесь.
Как приготовить:
- Лук нарезать полукольцами. Обжарить на среднем огне три минуты.
- Морковь натереть, добавить к луку. Готовить три минуты на среднем огне.
- Капусту тонко нашинковать, добавить часть к луку с морковью, перемешать. Посолить и готовить несколько минут. Добавить остальную капусту, готовить 10-15 минут.
- Капусту раздвинуть от центра кастрюли или сковороды и добавить томатную пасту. Перемешать, готовить несколько минут.
- Добавить сахар, перемешать. Готовить на слабом огне 7-10 минут.
Подробней о процессе смотрите в видео.