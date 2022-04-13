Улюблений смак дитинства – рецепт тушкованої капусти із сосисками

Дивовижна історія з тушкованою капустою – до смішного проста страва, а от знайти тих, хто її не любить, практично неможливо.

Люблять її і в Латвії, причому готують навіть на свята з найнесподіванішими для нас добавками – яблуками та медом, наприклад.

Тушкована капуста з сосисками як у дитинстві / Фото: instagram.com/svetlante

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Тушкована капуста із сосисками – це те, з чим у багатьох асоціюється дитячий садок та домашні обіди дитинства. Сосиски додавали для ситності та економії.

Якщо використовуєте варені сосиски, їх потрібно додавати практично наприкінці приготування. Копчені ковбаски закидайте раніше.

Рецепт з каналу Завжди Смачно!

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Тушкована капуста як у дитинстві

Тушкована капуста як у дитинстві / Фото: instagram.com/gotovim_s_yanou

Інгредієнти:

капуста – 1 кг (можна більше);

цибуля, морква – по 3 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 1,5 ст. л.;

томатна паста – 3 ст. л.;

перець, лаврове листя – за смаком;

зелень;

сосиски або ковбаски.

Якщо у вас залежалася капуста, то її можна швидко та смачно замаринувати. Як це зробити – читайте тут.

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Як приготувати:

Цибулю нарізати півкільцями. Обсмажити на середньому вогні три хвилини. Моркву натерти, додати до цибулі. Готувати три хвилини на середньому вогні. Капусту тонко нашаткувати, додати частину до цибулі з морквою, перемішати. Посолити та готувати кілька хвилин. Додати решту капусти, готувати 10-15 хвилин. Капусту розсунути від центру каструлі або сковороди та додати томатну пасту. Перемішати, готувати кілька хвилин. Додати цукор, перемішати. Готувати на слабкому вогні 7-10 хвилин.

Докладніше про процес дивіться у відео.