Мандарины в банке – неожиданный рецепт консервированных цитрусовых

Итак, мандарины круглый год – это возможно. В сезон цитрусовых их можно не просто есть, а использовать в самой разной выпечке.

Пожалуй, самая красивая – мандариновое печенье с трещинками. А что если попробовать их законсервировать при минимальном количестве специй, которые придадут фруктам новых оттенков?

Консервированные мандарины / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

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Они простоят в банках около года и будут радовать, когда вам захочется использовать их в пирогах, коктейлях да и просто украсить торт.

Рецепт канала Мелисса Мир – вкусные рецепты.

Консервированные мандарины

Ингредиенты:

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мандарины – 2 кг;

сахар – 180 г;

гвоздика – 2 шт.;

корица – 1 палочка.

Попробуйте испечь красивые панкейки с мандаринами. Рецепт выпечки – здесь.

Как приготовить:

Мандарины тщательно очистить от кожуры и перепонок. Плотно выложить в стерильные банки. Залить кипятком. Оставить на 10-15 минут. Вылить воду из-под мандаринов в кастрюлю. Добавить к воде специи и сахар. Довести до кипения, специи убрать и снова разлить по банкам маринад. Маринад слегка охладить. Закатать банки и закутать полотенцем. Хранить в прохладном месте до года.

Посмотрите, как происходит процесс консервирования.