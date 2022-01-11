Панкейки с мандаринами – рецепт для яркого и вкусного начала дня

Они замешиваются на молоке и йогурте, а в муку нужно добавить немного корицы. Перед тем, как мандарины попадут в тесто, их нужно измельчить в блендере

Панкейки с мандаринами / Фото: instagram.com/narisovano/

Эти панкейки не только пополнят список самой разной выпечки с мандаринами, но и прекрасный способ ликвидировать залежавшиеся фрукты.

Мандариновые панкейки еще и сытные, потому что замешиваются на молоке и греческом йогурте.

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Рецепт взят со страницы фудблогера narisovano.

Панкейки с мандаринами

Ингредиенты:⠀

120 г мандаринов (без кожуры);

2 яйца;

70 г сливок или молока;

140 г греческого йогурта;

30 г сахара;

180 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

0,5 ч. л. корицы;

2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

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