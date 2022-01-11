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Панкейки с мандаринами – рецепт для яркого и вкусного начала дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 января, 07:10
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Они замешиваются на молоке и йогурте, а в муку нужно добавить немного корицы. Перед тем, как мандарины попадут в тесто, их нужно измельчить в блендере
Панкейки с мандаринами
Панкейки с мандаринами / Фото: instagram.com/narisovano/

Эти панкейки не только пополнят список самой разной выпечки с мандаринами, но и прекрасный способ ликвидировать залежавшиеся фрукты.

Мандариновые панкейки еще и сытные, потому что замешиваются на молоке и греческом йогурте.

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Рецепт взят со страницы фудблогера narisovano.

Панкейки с мандаринами

Ингредиенты:⠀

  • 120 г мандаринов (без кожуры);
  • 2 яйца;
  • 70 г сливок или молока;
  • 140 г греческого йогурта;
  • 30 г сахара;
  • 180 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. корицы;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

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  1. Мандарины пробить в блендере до состояния пюре. Яйца взбить с сахаром, добавить йогурт, молоко и пюре. Перемешать.
  2. Муку смешать с корицей и разрыхлителем. Всыпать в тесто, перемешать до однородного состояния. Влить масло, перемешать.
  3. Жарить панкейки на сухой антипригарной сковороде.

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