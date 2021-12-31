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Идея для завтрака – ленивые вареники в хрустящей сахарной корочке ⠀

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
31 декабря, 07:08
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Муки в этом рецепте нет, ее функцию выполняет манка. После того, как вареники сварятся, их нужно обжарить в сливочном масле с сахаром
Ленивые вареники в сахарной корочке
Ленивые вареники в сахарной корочке / Фото: instagram.com/narisovano/

Во-первых, этот завтрак устроит всех, кто любит все творожное по утрам. Во-вторых, на замес теста и варку нужно минимум времени.

Мы делились рецептом отличных ленивых пельменей, теперь – вареников с красивой корочкой. Для этого их нужно обжарить в сливочном масле и сахаре.

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Рецепт взят у фудблогера narisovano. Она советует подержать тесто в холоде, если позволяет время.

Ленивые вареники в сахарной корочке

Ингредиенты:⠀

  • 180 г творога;
  • белок одного яйца;
  • 5 ст. л. манки;
  • 2-3 ст. л. сахара;
  • кусочек сливочного масла для жарки.

Как приготовить:⠀

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  1. Творог растереть с белком, всыпать манку, перемешать. Если есть возможность, убрать в холод на 30 минут. Скатать небольшие шарики.
  2. Отварить шарики в кипящей воде. Варить на небольшом огне, несколько минут после всплытия. Вареники достать и полностью остудить.
  3. На сковороде растопить сливочное масло и присыпать ложкой сахара. Выложить вареники, перемешать, присыпать оставшимся сахаром. Жарить на среднем огне, периодически переворачивая.

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Ирина Маслова
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