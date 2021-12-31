Идея для завтрака – ленивые вареники в хрустящей сахарной корочке ⠀

Муки в этом рецепте нет, ее функцию выполняет манка. После того, как вареники сварятся, их нужно обжарить в сливочном масле с сахаром

Ленивые вареники в сахарной корочке / Фото: instagram.com/narisovano/

Во-первых, этот завтрак устроит всех, кто любит все творожное по утрам. Во-вторых, на замес теста и варку нужно минимум времени.

Мы делились рецептом отличных ленивых пельменей, теперь – вареников с красивой корочкой. Для этого их нужно обжарить в сливочном масле и сахаре.

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Рецепт взят у фудблогера narisovano. Она советует подержать тесто в холоде, если позволяет время.

Ленивые вареники в сахарной корочке

Ингредиенты:⠀

180 г творога;

белок одного яйца;

5 ст. л. манки;

2-3 ст. л. сахара;

кусочек сливочного масла для жарки.

Как приготовить:⠀

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