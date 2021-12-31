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Ідея для сніданку – ліниві вареники в хрумкій цукровій скоринці ⠀

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
31 грудня, 07:08
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Борошна у цьому рецепті немає, її функцію виконує манка. Після того, як вареники зваряться, їх потрібно обсмажити у вершковому маслі з цукром
Ліниві вареники в цукровій скоринці
Ліниві вареники в цукровій скоринці / Фото: instagram.com/narisovano/

По-перше, цей сніданок влаштує всіх, хто любить усе сирне вранці. По-друге, на заміс тіста й варіння потрібно мінімум часу.

Ми ділилися рецептом класних лінивих пельменів, тепер – вареників з гарною скоринкою. Для цього їх потрібно обсмажити у вершковому маслі та цукрі.

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Рецепт взято у фудблогерки narisovano. Вона радить потримати тісто в холоді, якщо дозволяє час.

Ліниві вареники в цукровій скоринці

Інгредієнти:⠀

  • 180 г сиру;
  • білок одного яйця;
  • 5 ст. л. манки;
  • 2-3 ст. л. цукру;
  • шматочок вершкового масла для смаження.

Як приготувати:⠀

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  1. Сир розтерти з білком, всипати манку, перемішати. Якщо є можливість, прибрати у холод на 30 хвилин. Скачати невеликі кульки.
  2. Відварити кульки в окропі. Варити на невеликому вогні, кілька хвилин після спливання. Вареники дістати та повністю остудити.
  3. На сковороді розтопити вершкове масло та присипати ложкою цукру. Викласти вареники, перемішати, присипати цукром, що залишився. Смажити на середньому вогні, періодично перевертаючи.

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