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Лате з білим шоколадом та сирна піца – заради цього сніданку варто прокинутися

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
20 листопада, 09:01
В закладинки
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Для лате, крім білого шоколаду, потрібне сухе молоко та збиті вершки для подачі. У піцу йде одразу кілька видів сиру: сулугуні та трохи сиру з пліснявою
Лате з білим шоколадом та сирна піца
Лате з білим шоколадом та сирна піца / Фото: Колаж: Сьогодні

Снідати треба яскраво. Тим паче коли є можливість нікуди не поспішати. Ці рецепти заслуговують стати інстаграмними – вони справді вражають. Окрім краси, вони обіцяють бути смачними та ситними.

Фудблогерка narisovano обіцяє, що її піца приготується за 25 хвилин, сир з пліснявою додається наприкінці приготування.

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А в лате з білим шоколадом від super.brewцукру потрібно додавати по-мінімуму, воно й без нього солодке.

Лате з білим шоколадом

Лате з білим шоколадом
Лате з білим шоколадом / Фото: instagram.com/super.brew

Інгредієнти:

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  • 50 г білого шоколаду;
  • 2 склянки молока;
  • 2 ст. л. сухого молока;
  • 2 ч. л. розчинної або меленої кави;
  • цукор – за смаком;
  • 1/2 склянки води;
  • збиті вершки для прикраси.

Як приготувати:

  1. Нагріти 1/2 склянки води, коли вона закипить, додати розчинну каву і добре перемішати. Якщо кава мелена, процідити.
  2. У сотейник з молоком додати сухе молоко, білий шоколад, цукор та сухе молоко, добре перемішати. Щойно шоколад розтане у молоці, вимкнути вогонь. Дати охолонути 5-10 хвилин.
  3. Збити до появи піни та вилити у склянку. Зверху – каву. Прикрасити збитими вершками.

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Сирна піца

Сирна піцца
Сирна піцца / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

  • 200 г сиру в брикеті;
  • 1 яйце + 1 білок;
  • 100 г борошна
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 60 г сулугуні;
  • 40 г сир з пліснявою;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Для тіста сир змішати з яйцем і білком. Додати сіль, всипати борошно та розпушувач. Добре перемішати.
  2. Форму плоску або деко застелити пергаментом, змастити олією. Викласти тісто і мокрими руками розрівняти у коло. Випікати 10 хвилин за 180 градусів.
  3. Сулугуні натерти на великій тертці, сир з пліснявою поламати.
  4. На основу рівномірно висипати сулугуні. Повернути в духовку на 5-7 хвилин. Після цього викласти сир з пліснявою і випікати ще кілька хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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