Лате з білим шоколадом та сирна піца – заради цього сніданку варто прокинутися

Для лате, крім білого шоколаду, потрібне сухе молоко та збиті вершки для подачі. У піцу йде одразу кілька видів сиру: сулугуні та трохи сиру з пліснявою

Лате з білим шоколадом та сирна піца / Фото: Колаж: Сьогодні

Снідати треба яскраво. Тим паче коли є можливість нікуди не поспішати. Ці рецепти заслуговують стати інстаграмними – вони справді вражають. Окрім краси, вони обіцяють бути смачними та ситними.

Фудблогерка narisovano обіцяє, що її піца приготується за 25 хвилин, сир з пліснявою додається наприкінці приготування.

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А в лате з білим шоколадом від super.brewцукру потрібно додавати по-мінімуму, воно й без нього солодке.

Лате з білим шоколадом

Лате з білим шоколадом / Фото: instagram.com/super.brew

Інгредієнти:

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50 г білого шоколаду;

2 склянки молока;

2 ст. л. сухого молока;

2 ч. л. розчинної або меленої кави;

цукор – за смаком;

1/2 склянки води;

збиті вершки для прикраси.

Як приготувати:

Нагріти 1/2 склянки води, коли вона закипить, додати розчинну каву і добре перемішати. Якщо кава мелена, процідити. У сотейник з молоком додати сухе молоко, білий шоколад, цукор та сухе молоко, добре перемішати. Щойно шоколад розтане у молоці, вимкнути вогонь. Дати охолонути 5-10 хвилин. Збити до появи піни та вилити у склянку. Зверху – каву. Прикрасити збитими вершками.

Сирна піца

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Сирна піцца / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

200 г сиру в брикеті;

1 яйце + 1 білок;

100 г борошна

0,5 ч. л. розпушувача;

60 г сулугуні;

40 г сир з пліснявою;

сіль.

Як приготувати: