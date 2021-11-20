Лате з білим шоколадом та сирна піца – заради цього сніданку варто прокинутися

Снідати треба яскраво. Тим паче коли є можливість нікуди не поспішати. Ці рецепти заслуговують стати інстаграмними – вони справді вражають. Окрім краси, вони обіцяють бути смачними та ситними.
Фудблогерка narisovano обіцяє, що її піца приготується за 25 хвилин, сир з пліснявою додається наприкінці приготування.
А в лате з білим шоколадом від super.brewцукру потрібно додавати по-мінімуму, воно й без нього солодке.
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Лате з білим шоколадом
Інгредієнти:
- 50 г білого шоколаду;
- 2 склянки молока;
- 2 ст. л. сухого молока;
- 2 ч. л. розчинної або меленої кави;
- цукор – за смаком;
- 1/2 склянки води;
- збиті вершки для прикраси.
Як приготувати:
- Нагріти 1/2 склянки води, коли вона закипить, додати розчинну каву і добре перемішати. Якщо кава мелена, процідити.
- У сотейник з молоком додати сухе молоко, білий шоколад, цукор та сухе молоко, добре перемішати. Щойно шоколад розтане у молоці, вимкнути вогонь. Дати охолонути 5-10 хвилин.
- Збити до появи піни та вилити у склянку. Зверху – каву. Прикрасити збитими вершками.
Сирна піца
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Інгредієнти:
- 200 г сиру в брикеті;
- 1 яйце + 1 білок;
- 100 г борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 60 г сулугуні;
- 40 г сир з пліснявою;
- сіль.
Як приготувати:
- Для тіста сир змішати з яйцем і білком. Додати сіль, всипати борошно та розпушувач. Добре перемішати.
- Форму плоску або деко застелити пергаментом, змастити олією. Викласти тісто і мокрими руками розрівняти у коло. Випікати 10 хвилин за 180 градусів.
- Сулугуні натерти на великій тертці, сир з пліснявою поламати.
- На основу рівномірно висипати сулугуні. Повернути в духовку на 5-7 хвилин. Після цього викласти сир з пліснявою і випікати ще кілька хвилин.
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