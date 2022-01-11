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Панкейки з мандаринами – рецепт для яскравого та смачного початку дня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 січня, 07:10
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Вони замішуються на молоці та йогурті, а в борошно потрібно додати трохи кориці. Перед тим, як мандарини потраплять у тісто, їх треба подрібнити у блендері
Панкейки з мандаринами
Панкейки з мандаринами / Фото: instagram.com/narisovano/

Ці панкейки не лише поповнять список найрізноманітнішої випічки з мандаринами, а й прекрасний спосіб ліквідувати фрукти, що залежалися.

Мандаринові панкейки ще й ситні, бо замішуються на молоці та грецькому йогурті.

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Рецепт взято зі сторінки фудблогерки narisovano.

Панкейки з мандаринами

Інгредієнти:⠀

  • 120 г мандаринів (без шкірки);
  • 2 яйця;
  • 70 г вершків або молока;
  • 140 г грецького йогурту;
  • 30 г цукру;
  • 180 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 0,5 ч. л. кориці;
  • 2 ст. л. олії.

Як приготувати:

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  1. Мандарини пробити у блендері до стану пюре. Яйця збити з цукром, додати йогурт, молоко та пюре. Перемішати.
  2. Борошно змішати з корицею та розпушувачем. Всипати у тісто, перемішати до однорідного стану. Влити олію, перемішати.
  3. Смажити панкейки на сухій антипригарній сковороді.

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