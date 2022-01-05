Сирна піца – максимально насичений за смаком варіант для сніданку

Цю піцу обов'язково оцінять усі, хто люблять багато різного сиру в одній страві, і ті, хто віддає перевагу ситним сніданкам.
Основа для піци від фудблогерки narisovano випікається з борошна та сиру. А для начинки потрібні сулугуні та сир із пліснявою.
Щодо сиру, то тут є поле для діяльності, тобто використовувати можна будь-який інший і в різних кількостях. Насамкінець не забудьте прикрасити свою піцу зеленню.
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Тож якщо любите різні експерименти з класичними стравами, у нашому випадку з піцою, то цю ви оціните напевно.
Сирна піца
Інгредієнти:
- 200 г сиру у брикеті;
- 1 яйце + 1 білок;
- сіль;
- 100 г борошна;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 60 г сулугуні;
- 40 г сиру з пліснявою.
Як приготувати:
- Для тіста сир змішати з яйцем і білком. Додати сіль, всипати борошно та розпушувач. Добре перемішати.
- Пласку форму або деко застелити пергаментом, змастити олією. Викласти тісто і мокрими руками розрівняти у коло. Випікати 10 хвилин за 180 градусів.
- Сулугуні натерти на великій тертці, сир із пліснявою поламати.
- На основу висипати рівномірно сулугуні. Поставити в духовку на п'ять-сім хвилин. Після цього викласти сир із пліснявою і випікати ще кілька хвилин.
- Прикрасити зеленню.
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