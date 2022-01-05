Сирна піца – максимально насичений за смаком варіант для сніданку

Її основа випікається не просто на борошні, а з додаванням сиру. Щойно основа буде готова, на неї поміщаються натертий сулугуні та подрібнений сир із пліснявою

Сирна піца / Фото: instagram.com/narisovano/

Цю піцу обов'язково оцінять усі, хто люблять багато різного сиру в одній страві, і ті, хто віддає перевагу ситним сніданкам.

Основа для піци від фудблогерки narisovano випікається з борошна та сиру. А для начинки потрібні сулугуні та сир із пліснявою.

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Щодо сиру, то тут є поле для діяльності, тобто використовувати можна будь-який інший і в різних кількостях. Насамкінець не забудьте прикрасити свою піцу зеленню.

Тож якщо любите різні експерименти з класичними стравами, у нашому випадку з піцою, то цю ви оціните напевно.

Сирна піца

Інгредієнти:

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200 г сиру у брикеті;

1 яйце + 1 білок;

сіль;

100 г борошна;

0,5 ч. л. розпушувача;

60 г сулугуні;

40 г сиру з пліснявою.

Як приготувати: