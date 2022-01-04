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Сырники с какао к завтраку – они станут вашими любимыми

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 января, 07:01
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Усилит вкус сырников наличие сливочного сыра, его нужно 100 граммов. Важно перед началом обжаривания хорошо разогреть сковороду на среднем огне
Сырники с какао
Сырники с какао / Фото: instagram.com/narisovano/

Если сырники с авокадо – это все-таки очень оригинально для многих, а вот что касается какао, то здесь все понятно.

С ним сырники становятся невероятно красивого цвета с приятным привкусом шоколада.

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В оригинальном рецепте нужно 10 граммов какао на 300 граммов творога. Экспериментируйте и, возможно, вам захочется сделать их более шоколадными.

Фудблогер narisovano напоминает: перед тем, как начинать жарить сырники, сковороду нужно хорошо прогреть на среднем огне.

Сырники с какао

Ингредиенты:

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  • 300 г творога;
  • 1 яйцо;
  • 100 г сливочного сыра;
  • 20 г сахара;
  • 40 г муки + мука на формовку;
  • 10 г какао.

Как приготовить:⠀

  1. Творог растереть со сливочным сыром, добавить яйцо и сахар и снова растереть до максимально однородного состояния.
  2. Муку смешать с какао. Всыпать к творожной массе, перемешать.
  3. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  4. Жарить сырники на растительном масле. Сковороду не забыть предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.

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