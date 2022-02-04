Мандарини у банці – несподіваний рецепт консервованих цитрусових

Отже, мандарини цілий рік – це можливо. У сезон цитрусових їх можна не просто їсти, а використовувати у найрізноманітнішій випічці.
Мабуть, найкрасивіша – мандаринове печиво з тріщинками. А якщо спробувати їх законсервувати з мінімальною кількістю спецій, які додадуть фруктам нових відтінків?
Консервовані мандарини / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты
Вони простоять у банках близько року і потішать вас, коли захочеться використати їх у пирогах, коктейлях та й просто прикрасити торт.
Рецепт каналу Мелісса Світ – смачні рецепти.
Консервовані мандарини
Інгредієнти:
- мандарини – 2 кг;
- цукор – 180 г;
- гвоздика – 2 шт.;
- кориця – 1 паличка.
Спробуйте спекти красиві панкейки з мандаринами. Рецепт випічки – тут.
Як приготувати:
- Мандарини ретельно очистити від шкірки та перетинок. Щільно викласти у стерильні банки.
- Залити окропом. Залишити на 10-15 хвилин.
- Вилити воду з-під мандаринів у каструлю. Додати до води спеції та цукор. Довести до кипіння, прибрати спеції і знову розлити по банках маринад. Маринад злегка охолодити.
- Закатати банки та закутати рушником. Зберігати у прохолодному місці до року.
Подивіться, як відбувається процес консервації.