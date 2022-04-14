Манные лепешки с овощами – рецепт марокканского завтрака

Понятно, что лепешки и их разновидности присутствуют во всех кухнях мира. Мы рассказывали о грузинских мчади, их готовят из кукурузной муки.

В Марокко делают манные лепешки с добавлением овощей. Используют помидоры, перец чили и лук.

Манные лепешки с овощами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen

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Предлагаем заменить острый перец, все-таки у нас завтрак, на болгарский.

Насколько уттапам будут зажаренными – зависит от ваших предпочтений. Заканчивать готовить их нужно под крышкой.

Само тесто замешивается на воде.

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Рецепт с сайта Foodies.academy.

Манные лепешки уттапам

Манные лепешки уттапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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манка – 250 г;

помидор, болгарский перец или перец чили – по вкусу;

лук – 2 шт.;

вода – стакан;

лимонный сок – 2 ст. л.;

сода – 1/2 ч. л.;

масло растительное;

соль.

Здесь найдете рецепт витаминных лепешек. Для них нужно много зелени.

Как приготовить: