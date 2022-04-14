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Манные лепешки с овощами – рецепт марокканского завтрака

Ирина Маслова
14 апреля, 07:05
Называются эти лепешки уттапам и едят их в Марокко постоянно, не только по утрам. В оригинальном рецепте нужен острый перец, предлагаем заменить его болгарским

Понятно, что лепешки и их разновидности присутствуют во всех кухнях мира. Мы рассказывали о грузинских мчади, их готовят из кукурузной муки.

В Марокко делают манные лепешки с добавлением овощей. Используют помидоры, перец чили и лук.

Манные лепешки с овощами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen

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Предлагаем заменить острый перец, все-таки у нас завтрак, на болгарский.

Насколько уттапам будут зажаренными – зависит от ваших предпочтений. Заканчивать готовить их нужно под крышкой.

Само тесто замешивается на воде.

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Рецепт с сайта Foodies.academy.

Манные лепешки уттапам

Манные лепешки уттапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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  • манка – 250 г;
  • помидор, болгарский перец или перец чили – по вкусу;
  • лук – 2 шт.;
  • вода – стакан;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • масло растительное;
  • соль.

Здесь найдете рецепт витаминных лепешек. Для них нужно много зелени.

Как приготовить:

  1. Смешать манную крупу с водой и оставить смесь на 30 минут
  2. Мелко нарезать лук, помидор, перец.
  3. В смесь манки и воды добавить лимонный сок, соду и щепотку соли, все перемешать.
  4. Нагреть сковороду (лучше использовать блинную), смазать маслом. Налить две-три столовые ложки теста и равномерно распределить в толстый блин.
  5. Через минуту выложить на поверхность блина нарезанные овощи и равномерно распределить, сверху сбрызнуть маслом. Готовить на среднем огне, пока уттапам не прожарится с одной стороны.
  6. Перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистости.