Манные лепешки с овощами – рецепт марокканского завтрака

Понятно, что лепешки и их разновидности присутствуют во всех кухнях мира. Мы рассказывали о грузинских мчади, их готовят из кукурузной муки.
В Марокко делают манные лепешки с добавлением овощей. Используют помидоры, перец чили и лук.
Манные лепешки с овощами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen
Предлагаем заменить острый перец, все-таки у нас завтрак, на болгарский.
Насколько уттапам будут зажаренными – зависит от ваших предпочтений. Заканчивать готовить их нужно под крышкой.
Само тесто замешивается на воде.
Рецепт с сайта Foodies.academy.
Манные лепешки уттапам
Манные лепешки уттапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/
Ингредиенты:
- манка – 250 г;
- помидор, болгарский перец или перец чили – по вкусу;
- лук – 2 шт.;
- вода – стакан;
- лимонный сок – 2 ст. л.;
- сода – 1/2 ч. л.;
- масло растительное;
- соль.
Здесь найдете рецепт витаминных лепешек. Для них нужно много зелени.
Как приготовить:
- Смешать манную крупу с водой и оставить смесь на 30 минут
- Мелко нарезать лук, помидор, перец.
- В смесь манки и воды добавить лимонный сок, соду и щепотку соли, все перемешать.
- Нагреть сковороду (лучше использовать блинную), смазать маслом. Налить две-три столовые ложки теста и равномерно распределить в толстый блин.
- Через минуту выложить на поверхность блина нарезанные овощи и равномерно распределить, сверху сбрызнуть маслом. Готовить на среднем огне, пока уттапам не прожарится с одной стороны.
- Перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистости.