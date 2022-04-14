Манні коржики з овочами – рецепт марокканського сніданку

Зрозуміло, що коржики та їхні різновиди присутні в усіх кухнях світу. Ми розповідали про грузинські мчаді, їх готують із кукурудзяного борошна.
У Марокко роблять манні коржики з додаванням овочів. Використовують помідори, перець чилі та цибулю.
Манні коржики з овочами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen
Пропонуємо замінити гострий перець, усе-таки у нас сніданок, на болгарський.
Наскільки утапам будуть засмаженими – залежить від ваших уподобань. Закінчувати готувати треба під кришкою.
Саме тісто замішується на воді.
Рецепт із сайту Foodies.academy.
Манні коржики утапам
Манні коржики утапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/
Інгредієнти:
- манка – 250 г;
- помідор, болгарський перець або перець чилі – за смаком;
- цибуля – 2 шт.;
- вода – склянка;
- лимонний сік – 2 ст. л.;
- сода – 1/2 ч. л.;
- олія;
- сіль.
Тут знайдете рецепт вітамінних коржиків. Для них потрібно багато зелені.
Як приготувати:
- Змішати манну крупу з водою та залишити суміш на 30 хвилин
- Дрібно порізати цибулю, помідор, перець.
- У суміш манки та води додати лимонний сік, соду та дрібку солі, все перемішати.
- Нагріти сковороду (краще використати млинцеву), змастити олією. Налити дві-три столові ложки тіста й рівномірно розподілити на товстий млинець.
- За хвилину викласти на поверхню млинця нарізані овочі та рівномірно розподілити, зверху збризкати олією. Готувати на середньому вогні, доки утапам не просмажиться з одного боку.
- Перевернути та обсмажити з іншого боку до золотавості.