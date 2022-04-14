Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Манні коржики з овочами – рецепт марокканського сніданку

Ірина Маслова
14 квітня, 07:05
Називаються ці коржики утапам і їдять їх у Марокко постійно, не тільки вранці. В оригінальному рецепті потрібен гострий перець, пропонуємо замінити його на болгарський

Зрозуміло, що коржики та їхні різновиди присутні в усіх кухнях світу. Ми розповідали про грузинські мчаді, їх готують із кукурудзяного борошна.

У Марокко роблять манні коржики з додаванням овочів. Використовують помідори, перець чилі та цибулю.

Манні коржики з овочами / Фото: instagram.com/upalee_mykitchen

Реклама

Пропонуємо замінити гострий перець, усе-таки у нас сніданок, на болгарський.

Наскільки утапам будуть засмаженими – залежить від ваших уподобань. Закінчувати готувати треба під кришкою.

Саме тісто замішується на воді.

Реклама

Рецепт із сайту Foodies.academy.

Манні коржики утапам

Манні коржики утапам / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

Реклама
  • манка – 250 г;
  • помідор, болгарський перець або перець чилі – за смаком;
  • цибуля – 2 шт.;
  • вода – склянка;
  • лимонний сік – 2 ст. л.;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • олія;
  • сіль.

Тут знайдете рецепт вітамінних коржиків. Для них потрібно багато зелені.

Як приготувати:

  1. Змішати манну крупу з водою та залишити суміш на 30 хвилин
  2. Дрібно порізати цибулю, помідор, перець.
  3. У суміш манки та води додати лимонний сік, соду та дрібку солі, все перемішати.
  4. Нагріти сковороду (краще використати млинцеву), змастити олією. Налити дві-три столові ложки тіста й рівномірно розподілити на товстий млинець.
  5. За хвилину викласти на поверхню млинця нарізані овочі та рівномірно розподілити, зверху збризкати олією. Готувати на середньому вогні, доки утапам не просмажиться з одного боку.
  6. Перевернути та обсмажити з іншого боку до золотавості.