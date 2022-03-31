Манные оладьи с яблоками, которые точно будут пышными – простой рецепт для завтрака

Оладьи с большим количеством яблок и с щедрым украшением сахарной пудрой очень любят жарить в Польше. Правда, тесто замешивается на муке.

Основа этих оладий – манная каша. Автор рецепта vkusnue_receptiki предлагает сварить манку на молоке с добавлением сливочного масла.

Манные оладьи на завтрак - рецепт с яблоками / Фото: Инстаграм

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Понятно, что кашу можно сделать и на воде. Жарьте манные оладьи на хорошо разогретой сковороде.

Манные оладьи с яблоками

Манные оладьи с яблоками / Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki

Ингредиенты на пять-шесть штук:

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молоко – 75 г;

манная крупа – 50 г;

яблоки – 30 г;

яйцо;

изюм, сливочное масло – по 20 г;

сахар – по вкусу.

Здесь узнаете рецепт популярного японского завтрака – оладий, как суфле.



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