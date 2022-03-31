Манные оладьи с яблоками, которые точно будут пышными – простой рецепт для завтрака

Оладьи с большим количеством яблок и с щедрым украшением сахарной пудрой очень любят жарить в Польше. Правда, тесто замешивается на муке.
Основа этих оладий – манная каша. Автор рецепта vkusnue_receptiki предлагает сварить манку на молоке с добавлением сливочного масла.
Манные оладьи на завтрак - рецепт с яблоками / Фото: Инстаграм
Понятно, что кашу можно сделать и на воде. Жарьте манные оладьи на хорошо разогретой сковороде.
Манные оладьи с яблоками
Манные оладьи с яблоками / Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki
Ингредиенты на пять-шесть штук:
- молоко – 75 г;
- манная крупа – 50 г;
- яблоки – 30 г;
- яйцо;
- изюм, сливочное масло – по 20 г;
- сахар – по вкусу.
Здесь узнаете рецепт популярного японского завтрака – оладий, как суфле.
Как приготовить:
- Сварить манку на молоке с сахаром, добавить масло. Слегка остудить кашу.
- Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и вместе с промытым изюмом добавить в кашу. Перемешать.
- Жарить на хорошо разогретой с растительным маслом сковороде.