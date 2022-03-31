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Манные оладьи с яблоками, которые точно будут пышными – простой рецепт для завтрака

Ирина Маслова
31 марта, 07:05
Сначала нужно сварить манную кашу на молоке. Затем добавьте яблоки и изюм по вкусу – получится готовое тесто

Оладьи с большим количеством яблок и с щедрым украшением сахарной пудрой очень любят жарить в Польше. Правда, тесто замешивается на муке.

Основа этих оладий – манная каша. Автор рецепта vkusnue_receptiki предлагает сварить манку на молоке с добавлением сливочного масла.

Манные оладьи на завтрак - рецепт с яблоками / Фото: Инстаграм

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Понятно, что кашу можно сделать и на воде. Жарьте манные оладьи на хорошо разогретой сковороде.

Манные оладьи с яблоками

Манные оладьи с яблоками / Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki

Ингредиенты на пять-шесть штук:

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  • молоко – 75 г;
  • манная крупа – 50 г;
  • яблоки – 30 г;
  • яйцо;
  • изюм, сливочное масло – по 20 г;
  • сахар – по вкусу.

Здесь узнаете рецепт популярного японского завтрака – оладий, как суфле.

Как приготовить:

  1. Сварить манку на молоке с сахаром, добавить масло. Слегка остудить кашу.
  2. Яблоки очистить, нарезать мелкими кубиками и вместе с промытым изюмом добавить в кашу. Перемешать.
  3. Жарить на хорошо разогретой с растительным маслом сковороде.