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Манні оладки з яблуками, які точно будуть пишними – простий рецепт для сніданку

Ірина Маслова
31 березня, 07:05
Спочатку треба зварити манну кашу на молоці. Потім додайте яблука та родзинки за смаком – вийде готове тісто

Оладки з великою кількістю яблук і з щедрою прикрасою цукровою пудрою дуже люблять смажити в Польщі. Правда, тісто замішується на борошні.

Основа цих оладок – манна каша. Авторка рецепта vkusnue_receptiki пропонує зварити манку на молоці з додаванням вершкового масла.

Манні оладки на сніданок - рецепт з яблуками / Фото: Инстаграм

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Зрозуміло, що кашу можна зробити на воді. Смажте манні оладки на добре розігрітій сковороді.

Манні оладки з яблуками

Манні оладки з яблуками / Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki

Інгредієнти на п'ять-шість штук:

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  • молоко – 75 г;
  • манна крупа – 50 г;
  • яблука – 30 г;
  • яйце;
  • родзинки, вершкове масло – по 20 г;
  • цукор – за смаком.

Тут дізнаєтеся рецепт популярного японського сніданку – оладок, як суфле.

Як приготувати:

  1. Зварити манку на молоці із цукром, додати масло. Злегка остудити кашу.
  2. Яблука очистити, нарізати дрібними кубиками і разом із родзинками додати в кашу. Перемішати.
  3. Смажити на добре розігрітій з олією сковороді.