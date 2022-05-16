Маринованная редиска – простой рецепт хрустящей закуски на зиму

Если вы считаете себя любителем редиса, то как правило мы едим его просто так или используем в салатах.
Если вы хотите есть редиску не только в сезон, нужно превратить ее в хрустящую пряную закуску. На странице foodphotobakery предлагают замариновать редиску с морковью. Для остроты можете добавить немного перца.
Маринованная редиска на зиму - рецепт / Фото: instagram.com/foodphotobakery
Закуска храниться в хорошо закрученных банках в темном прохладном месте.
Маринованная редиска
Маринованная редиска
Ингредиенты:
- 500 г редиса;
- 3-5 зуб. чеснока;
- укроп, петрушка.
Для маринада на 1 литр:
- 6 ч. л. сахара;
- 3 ч. л. соли;
- острый перец – по желанию и по вкусу;
- 5-7 перец горошком;
- 1 лавровый лист;
- 100 мл уксуса 6%.
Как приготовить:
- Чеснок и редиску нарезать пластинами, зелень – мелко. Разложить в стерилизованные банки.
- Закипятить воду, добавить соль, сахар, перец, нарезанный острый перец (если используете) и лавровый лист. Кипятить 10 минут, влить уксус.
- Горячий маринад процедить и залить редиску. Закрыть крышкой и оставить до остывания.
И еще один рецепт легкого салата, туда тоже идет редис, читайте здесь.