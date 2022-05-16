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Маринована редиска – простий рецепт хрусткої закуски на зиму

Ірина Маслова
16 травня, 12:11
Це смачний спосіб використовувати редиску з сухою та жорсткою шкіркою. У процесі маринування вона втратить свою природну гіркоту

Якщо ви вважаєте себе любителем редису, то ззвичай ми їмо його просто так або використовуємо в салатах.

Якщо ви хочете їсти редиску не лише в сезон, треба перетворити її на хрумку пряну закуску. На сторінці foodphotobakery пропонують замаринувати редиску з морквою. Для гостроти можна додати трохи перцю.

Маринована редиска на зиму - рецепт

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Закуска зберігається в добре закручених банках у темному прохолодному місці.

Маринована редиска

Маринована редиска

Інгредієнти:

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  • 500 г редиски;
  • 3-5 зуб. часнику;
  • кріп, петрушка.

Для маринаду на 1 літр:

  • 6 ч. л. цукру;
  • 3 ч. л. солі;
  • гострий перець – за бажанням та за смаком;
  • 5-7 перець горошком;
  • 1 лавровий лист;
  • 100 мл оцту 6%.

Як приготувати:

  1. Часник та редиску нарізати пластинами, зелень – дрібно. Розкласти у стерилізовані банки.
  2. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, нарізаний гострий перець (якщо використовуєте), і лаврове листя. Кип'ятити 10 хвилин, влити оцет.
  3. Гарячий маринад процідити та залити редиску. Закрити кришкою і залишити до остигання.

І ще один рецепт легкого салату, туди теж іде редис, читайте тут.