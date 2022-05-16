Маринована редиска – простий рецепт хрусткої закуски на зиму

Якщо ви вважаєте себе любителем редису, то ззвичай ми їмо його просто так або використовуємо в салатах.
Якщо ви хочете їсти редиску не лише в сезон, треба перетворити її на хрумку пряну закуску. На сторінці foodphotobakery пропонують замаринувати редиску з морквою. Для гостроти можна додати трохи перцю.
Маринована редиска на зиму - рецепт
Закуска зберігається в добре закручених банках у темному прохолодному місці.
Маринована редиска
Маринована редиска
Інгредієнти:
- 500 г редиски;
- 3-5 зуб. часнику;
- кріп, петрушка.
Для маринаду на 1 літр:
- 6 ч. л. цукру;
- 3 ч. л. солі;
- гострий перець – за бажанням та за смаком;
- 5-7 перець горошком;
- 1 лавровий лист;
- 100 мл оцту 6%.
Як приготувати:
- Часник та редиску нарізати пластинами, зелень – дрібно. Розкласти у стерилізовані банки.
- Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перець, нарізаний гострий перець (якщо використовуєте), і лаврове листя. Кип'ятити 10 хвилин, влити оцет.
- Гарячий маринад процідити та залити редиску. Закрити кришкою і залишити до остигання.
І ще один рецепт легкого салату, туди теж іде редис, читайте тут.