Легкий весняний салат на кожен день – потрібні редис, огірки та яйце

Салат з редисом та яйцями / Фото: Depositphotos
Уже потроху з'являються редис, молода капуста та багато зелені, тому час використовувати їх у салаті. Ми об'єднали їх в одну групу та назвали весняними.
Яку зелень візьмете – не важливо. Головне, щоб її було дуже багато.
Заправити салат можна сметаною або соусом на основі олії та гірчиці.
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Рецепт зі сторінки vse_prosto_i_vkysno.
Салат з редису, огірків та яєць
Салат з редису, огірків та яєць / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/
Інгредієнти:
- редис;
- огірок свіжий;
- яйця;
- кукурудза консервована;
- зелень;
- сметана для заправки;
- сіль.
Тут знайдете два рецепти ситних салатів, для них потрібна квасоля.
Як приготувати:
- З кукурудзи злити рідину.
- Нарізати овочі та яйця, з'єднати. Додати кукурудзу.
- Зелень подрібнити, додати до салату. Посолити за смаком та заправити сметаною.