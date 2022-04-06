Легкий весняний салат на кожен день – потрібні редис, огірки та яйце

Ще потрібна консервована кукурудза. Авторка рецепта не дає конкретних пропорцій інгредієнтів – це справа смаку кожного. Заправляється салат сметаною

Салат з редисом та яйцями / Фото: Depositphotos

Уже потроху з'являються редис, молода капуста та багато зелені, тому час використовувати їх у салаті. Ми об'єднали їх в одну групу та назвали весняними.

Яку зелень візьмете – не важливо. Головне, щоб її було дуже багато.

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Заправити салат можна сметаною або соусом на основі олії та гірчиці.

Рецепт зі сторінки vse_prosto_i_vkysno.

Салат з редису, огірків та яєць

Салат з редису, огірків та яєць / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/

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Інгредієнти:

редис;

огірок свіжий;

яйця;

кукурудза консервована;

зелень;

сметана для заправки;

сіль.

Тут знайдете два рецепти ситних салатів, для них потрібна квасоля.

Як приготувати:

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