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Легкий весняний салат на кожен день – потрібні редис, огірки та яйце

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 квітня, 13:36
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Ще потрібна консервована кукурудза. Авторка рецепта не дає конкретних пропорцій інгредієнтів – це справа смаку кожного. Заправляється салат сметаною
Салат з редисом та яйцями
Салат з редисом та яйцями / Фото: Depositphotos

Уже потроху з'являються редис, молода капуста та багато зелені, тому час використовувати їх у салаті. Ми об'єднали їх в одну групу та назвали весняними.

Яку зелень візьмете – не важливо. Головне, щоб її було дуже багато.

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Заправити салат можна сметаною або соусом на основі олії та гірчиці.

Рецепт зі сторінки vse_prosto_i_vkysno.

Салат з редису, огірків та яєць

Салат з редису, огірків та яєць
Салат з редису, огірків та яєць / Фото: instagram.com/vse_prosto_i_vkysno/

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Інгредієнти:

  • редис;
  • огірок свіжий;
  • яйця;
  • кукурудза консервована;
  • зелень;
  • сметана для заправки;
  • сіль.

Тут знайдете два рецепти ситних салатів, для них потрібна квасоля.

Як приготувати:

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  1. З кукурудзи злити рідину.
  2. Нарізати овочі та яйця, з'єднати. Додати кукурудзу.
  3. Зелень подрібнити, додати до салату. Посолити за смаком та заправити сметаною.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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