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Соковитий хрусткий "Весняний" салат – візьміть капусту, редис та огірок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 квітня, 15:42
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Капуста може бути молодою білокачанною або пекінською. Заправляється салат соусом на основі сметани, майонезу або олії
Салат з редискою і кукурузою
Салат з редискою і кукурузою / Фото: Depositphotos

Квітень – старт сезону соковитої зелені, редиски та молодої капусти. Час використовувати ці овочі активніше й готувати різні салати.

Коли в них є пекінська капуста та бобові, це ще й ситно. У рецепті, що нижче, потрібна консервована кукурудза. Не бобові, звісно, але все ж таки.

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Авторка салату "Весняний" пропонує кілька варянтів для заправки: основні інгредієнти сметана, майонез та олія.

Рецепт з каналу Колекція рецептів.

Салат "Весняний"

Салат "Весняний"
Салат "Весняний" / Фото: Коллекция Рецептов

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Інгредієнти:

  • по 300 г молодої капусти або пекінської, свіжих огірків;
  • 150 г редиски;
  • 200 г консервованої кукурудзи;
  • 60 г зеленої цибулі;
  • 20 г зелені.

Для заправки:

  • 2-3 ст. л. сметани (майонезу, олії);
  • сіль, перець;
  • по 1 ч. л. соку лимона або оцту, солодкої гірчиці.

Рецепт теплого салату з макарони та тушкованкою, він підійде і на обід, і на вечерю, читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Нарізати всі овочі та зелень, викласти в салатник. Кукурудзу процідити, додати до овочів.
  2. Поєднати всі інгредієнти для заправки. Полити салат та перемішати.

Дивіться у відео, як саме авторка рецепта пропонує нарізати овочі для цього салату.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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