Соковитий хрусткий "Весняний" салат – візьміть капусту, редис та огірок

Квітень – старт сезону соковитої зелені, редиски та молодої капусти. Час використовувати ці овочі активніше й готувати різні салати.
Коли в них є пекінська капуста та бобові, це ще й ситно. У рецепті, що нижче, потрібна консервована кукурудза. Не бобові, звісно, але все ж таки.
Авторка салату "Весняний" пропонує кілька варянтів для заправки: основні інгредієнти сметана, майонез та олія.
Далі по темі
Рецепт з каналу Колекція рецептів.
Салат "Весняний"
Інгредієнти:
- по 300 г молодої капусти або пекінської, свіжих огірків;
- 150 г редиски;
- 200 г консервованої кукурудзи;
- 60 г зеленої цибулі;
- 20 г зелені.
Для заправки:
- 2-3 ст. л. сметани (майонезу, олії);
- сіль, перець;
- по 1 ч. л. соку лимона або оцту, солодкої гірчиці.
Рецепт теплого салату з макарони та тушкованкою, він підійде і на обід, і на вечерю, читайте тут.
Як приготувати:
- Нарізати всі овочі та зелень, викласти в салатник. Кукурудзу процідити, додати до овочів.
- Поєднати всі інгредієнти для заправки. Полити салат та перемішати.
Дивіться у відео, як саме авторка рецепта пропонує нарізати овочі для цього салату.