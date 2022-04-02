Соковитий хрусткий "Весняний" салат – візьміть капусту, редис та огірок

Капуста може бути молодою білокачанною або пекінською. Заправляється салат соусом на основі сметани, майонезу або олії

Салат з редискою і кукурузою / Фото: Depositphotos

Квітень – старт сезону соковитої зелені, редиски та молодої капусти. Час використовувати ці овочі активніше й готувати різні салати.

Коли в них є пекінська капуста та бобові, це ще й ситно. У рецепті, що нижче, потрібна консервована кукурудза. Не бобові, звісно, але все ж таки.

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Авторка салату "Весняний" пропонує кілька варянтів для заправки: основні інгредієнти сметана, майонез та олія.

Рецепт з каналу Колекція рецептів.

Салат "Весняний"

Салат "Весняний" / Фото: Коллекция Рецептов

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Інгредієнти:

по 300 г молодої капусти або пекінської, свіжих огірків;

150 г редиски;

200 г консервованої кукурудзи;

60 г зеленої цибулі;

20 г зелені.

Для заправки:

2-3 ст. л. сметани (майонезу, олії);

сіль, перець;

по 1 ч. л. соку лимона або оцту, солодкої гірчиці.

Рецепт теплого салату з макарони та тушкованкою, він підійде і на обід, і на вечерю, читайте тут.

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Як приготувати:

Нарізати всі овочі та зелень, викласти в салатник. Кукурудзу процідити, додати до овочів. Поєднати всі інгредієнти для заправки. Полити салат та перемішати.

Дивіться у відео, як саме авторка рецепта пропонує нарізати овочі для цього салату.