Мчади на завтрак – быстрый рецепт грузинских лепешек к сыру или паштету

Выпечки в Грузии, самой разной, очень много. Прежде всего это выпечка с сулугуни. Об одних таких пирожках – чвиштари – мы рассказывали.
Мчади или чади готовятся еще проще. Тесто замешивается на воде и кукурузной муке с небольшим количеством растительного масла.
Грузинские лепешки мчади / Фото: instagram.com/kurkuri_karya/
Мчади можно подавать к салатам, кашам, использовать вместо хлеба для колбасы и сыра.
Автор рецепта mikhailvegan предлагает добавить в тесто копченый сыр по вкусу.
Грузинские лепешки мчади
Грузинские лепешки мчади / Фото: instagram.com/mikhailvegan
Ингредиенты:
- кукурузная мука – 500 г;
- вода – 300-400 мл;
- соль, сахар – по 1 ч. л.;
- масло растительное – 1 ст. л.
Здесь узнаете, как приготовить мхловани – грузинский пирог со шпинатом и сыром.
Как приготовить:
- Из ингредиентов замесить тесто. Обжарить на медленном огне, пока одна из сторон не начнет легко отходить от сковороды.