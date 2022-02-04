Мчаді на сніданок – швидкий рецепт грузинських коржиків до сиру або паштету

Випічки в Грузії, найрізноманітнішої, дуже багато. Насамперед це випічка із сулугуні. Про такі пиріжки – чвіштарі – ми розповідали.
Мчаді або чаді готуються ще простіше. Тісто замішується на воді та кукурудзяному борошні з невеликою кількістю олії.
Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/kurkuri_karya/
Мчаді можна подавати до салатів, каш, використовувати замість хліба для ковбаси та сиру.
Автор рецепта mikhailvegan пропонує додати до тіста копчений сир за смаком.
Грузинські коржики мчаді
Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/mikhailvegan
Інгредієнти:
- кукурудзяне борошно – 500 г;
- вода – 300-400 мл;
- сіль, цукор – по 1 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.
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Як приготувати:
- З інгредієнтів замісити тісто. Обсмажити на повільному вогні, доки один із боків не почне легко відходити від сковороди.