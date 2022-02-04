Мчаді на сніданок – швидкий рецепт грузинських коржиків до сиру або паштету

Випічки в Грузії, найрізноманітнішої, дуже багато. Насамперед це випічка із сулугуні. Про такі пиріжки – чвіштарі – ми розповідали.

Мчаді або чаді готуються ще простіше. Тісто замішується на воді та кукурудзяному борошні з невеликою кількістю олії.

Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/kurkuri_karya/

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Мчаді можна подавати до салатів, каш, використовувати замість хліба для ковбаси та сиру.

Автор рецепта mikhailvegan пропонує додати до тіста копчений сир за смаком.

Грузинські коржики мчаді

Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/mikhailvegan

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Інгредієнти:

кукурудзяне борошно – 500 г;

вода – 300-400 мл;

сіль, цукор – по 1 ч. л.;

олія – 1 ст. л.

Тут дізнаєтеся, як приготувати мхловані – грузинський пиріг зі шпинатом та сиром.

Як приготувати:

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