Много вкусных рогаликов – нужны одно яйцо и стакан молока

Если есть сухофрукты и орехи, то можно сделать ругелах, рогалики из Израиля.

Эти рогалики ближе по текстуре к круассанам, тесто делится на несколько частей, раскатывается и складывается в стопку. И потом формируются рогалики.

Рогалики с джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

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Что касается начинки, то это может быть шоколадная паста, любой джем или варенье. Последнее не должно быть слишком редким.

Рецепт с канала Ricette dolce facili.

Рогалики с вареньем или шоколадом

Рогалики с вареньем или шоколадом / Фото: Ricette dolce facili

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Ингредиенты:

250 мл теплого молока;

7 г дрожжей;

1 яйцо;

8 г ванильного сахара;

3 ст. л. сахарного песка;

4 ст. л. растительного масла;

500 г муки;

1 ч. л. соли;

40 г сливочного масла;

варенье или шоколад для начинки.

Семейный рецепт рогаликов с повидлом от телеведущей Юлии Галушки читайте здесь.

Как приготовить:

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Теплое молоко соединить с ванильным сахаром, сахаром, дрожжами, перемешать. Добавить растительное масло и яичный белок. Снова перемешать. Добавить муку, соль и вымесить тесто. Дать постоять 60 минут. Разделить тесто на семь частей, каждую раскатать на присыпанной мукой поверхности. Толщина заготовок – полсантиметра. Поверхность каждого круга смазать слегка растопленным сливочным маслом. Сложить в стопку. Самый верхний круг тоже смазать сливочным маслом. Раскатать и разрезать острым ножом на треугольники. Сделать небольшие надрезы на основе каждого треугольника. Выложить начинку по центру треугольника. Сформировать рогалики, закручивая от основы до вершины треугольника. Выложить на застеленный противень, накрыть полотенцем, дать настояться 40-60 минут. Яичный желток соединить с 1 ст. л. молока, смазать рогалики. Выпекать 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Как легко сформировать рогалики – смотрите в видео.