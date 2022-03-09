Багато смачних рогаликів – потрібні одне яйце та склянка молока

Якщо є сухофрукти та горіхи, то можна зробити ругелах, рогалики з Ізраїлю.
Ці рогалики ближче за текстурою до круасанів. Тісто ділиться на кілька частин, розкочується і складається в купку. І потім фомуються рогалики.
Рогалики з джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/
Щодо начинки, то це може бути шоколадна паста, будь-який джем або варення. Останнє не має бути надто рідким.
Рецепт з каналу Ricette dolce facili.
Рогалики з варенням або шоколадом
Рогалики з варенням або шоколадом / Фото: Ricette dolce facili
Інгредієнти:
- 250 мл теплого молока;
- 7 г дріжджів;
- 1 яйце;
- 8 г ванільного цукру;
- 3 ст. л. цукрового піску;
- 4 ст. л. олії;
- 500 г борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 40 г вершкового масла;
- варення або шоколад для начинки.
Сімейний рецепт рогаликів з повидлом від телеведучої Юлії Галушки читайте тут.
Як приготувати:
- Тепле молоко з'єднати з ванільним цукром, цукром, дріжджами, перемішати.
- Додати олію та яєчний білок. Знову перемішати.
- Додати борошно, сіль та вимісити тісто. Дати постояти 60 хвилин.
- Розділити тісто на сім частин, кожну розкачати на присипаній борошном поверхні. Завтошки заготівлі мають бути пів сантиметра.
- Поверхню кожного кола змастити розтопленим вершковим маслом. Скласти в купку. Верхнє коло теж змастити вершковим маслом.
- Розкачати та розрізати гострим ножем на трикутники. Зробити невеликі надрізи на основі кожного трикутника. Викласти начинку по центру трикутника.
- Сформувати рогалики, закручуючи від основи до вершини трикутника.
- Викласти на застелене деко, накрити рушником, дати відпочити 40-60 хвилин.
- Яєчний жовток з'єднати з 1 ст. л. молока, змастити рогалики.
- Випікати 25 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Як легко сформувати рогалики – дивіться у відео.