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Рогалики з яблучним джемом – сімейний рецепт від телеведучої Юлії Галушки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 лютого, 17:35
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Рогалики випікаються на дріжджовому тісті, але цукор до нього не додається. Перед випіканням рогалики мають побути 10 хвилин у теплі
Рогалики з джемом від телеведучої Юлії Галушки
Рогалики з джемом від телеведучої Юлії Галушки / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Продовжуємо знайомитись зі світом рогаликів. Як спекти ізраїльські ругелах з варенням і горіхами ми знаємо, тепер ось ці, повітряні та красиві, від телеведучої новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Юлії Галушки.

Юлія розповіла, що цей рецепт їй дістався від мами. Тепер вона випікає їх разом зі своєю 4-річною донькою Мирою. Дівчинка, до речі, прозвала ці рогалики "маленькими круасанами".

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Усіми секретами приготування Юлія Галушка поділилася зі своїми передплатниками у Instagram.

Рогалики з яблучним джемом

Рогалики з яблучним джемом
Рогалики з яблучним джемом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інгредієнти для тіста:

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  • тепле молоко – 1 склянка;
  • живі дріжджі – 25 г;
  • маргарин – 250 г;
  • борошно – 500 г;
  • сіль – щіпка;
  • ваніль – за смаком.

Для начинки:

  • яблучний джем – 150 г;
  • крохмаль або борошно – щіпка.

І ще один цікавий рецепт випічки – коврижки з хурмою та фініками – знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. В одній склянці теплого молока розвести 25 г живих дріжджів (якщо сухі – орієнтуйтеся на інструкцію на упаковці та кількість борошна – на склянку молока йде приблизно 500 г) та почекати, доки трохи підійде.
  2. Додати 250 г маргарину (не розтоплювати, а одразу класти в тісто), дрібку солі, ваніль та борошно. Вимісити тісто, щоб відставало від рук. У тісто цукор не кладемо – досить солодкого джему всередині.
  3. Тісто розділити на 3 частини, з кожного сформувати кулю. Куля розкачати в тонкий круглий млинець.
  4. Далі млинець розділити на трикутники, точно як при розрізанні піци: спочатку на дві частини, потім на чотири, потім розрізати кожну четвертинку. У нас із кожної кульки вийшло по 12 трикутників.
  5. На широку частину трикутника за кілька сантиметрів від краю покласти начинку – вона має бути густа і не витікати (зверху можна посипати джем невеликою кількістю крохмалю або борошна).
  6. Накрити вільним широким краєм начинку, міцно заліпити боки конвертика та закрутити у рогалик. Верхню частину (протилежну хвостику) обмокнути в цукор, покласти хвостиком на деко та залишити на 10 хвилин підійти. Розміщувати рогалики не впритул один до одного – у духовці вони зростатимуть і їм знадобиться місце.
  7. Випікати 25 хвилин за 180 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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