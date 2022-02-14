Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рогалики с яблочным джемом – семейный рецепт от телеведущей Юлии Галушки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рогалики выпекаются на дрожжевом тесте, но сахар в него не добавляется. Перед выпеканием рогалики должны побыть 10 минут в тепле
Рогалики с джемом от телеведущей Юлии Галушки
Рогалики с джемом от телеведущей Юлии Галушки / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Продолжаем знакомиться с миром рогаликов. Как испечь израильские ругелах с вареньем и орехами мы знаем, теперь вот эти, воздушные и красивые, от телеведущей новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Юлии Галушки.

Юлия рассказала, что этот рецепт ей достался от мамы. Теперь она выпекает их вместе со своей 4-летней дочерью Мирой. Девочка, кстати, прозвала эти рогалики "маленькими круассанами".

Реклама

Всеми секретами приготовления Юлия Галушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Рогалики с яблочным джемом

Рогалики с яблочным джемом
Рогалики с яблочным джемом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ингредиенты для теста:

Реклама
  • теплое молоко – 1 стакан;
  • живые дрожжи – 25 г;
  • маргарин – 250 г;
  • мука – 500 г;
  • соль – щепотка;
  • ваниль – по вкусу.

Для начинки:

  • яблочный джем – 150 г;
  • крахмал или мука – щепотка.

И еще один интересный рецепт выпечки – коврижки с хурмой и финиками – найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. В одном стакане теплого молока развести 25 г живых дрожжей (если сухие – ориентируйтесь на инструкцию на упаковке и количество муки – на стакан молока уходит примерно 500 г) и подождать, пока немного подойдет.
  2. Добавить 250 г маргарина (не растапливать, а сразу класть в тесто), щепотку соли, ваниль и муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от рук. В тесто сахар не кладем – достаточно сладкого джема внутри.
  3. Тесто разделить на 3 части, из каждого сформировать шар. Шар раскатать в тонкий круглый блин.
  4. Далее блинчик разделить на треугольники, точно, как при разрезании пиццы: сначала на две части, затем на четыре, затем разрезать каждую четвертинку. У нас из каждого шарика вышло по 12 треугольников.
  5. На широкую часть треугольника за несколько сантиметров от края положить начинку – она должна быть густая и не вытекать (сверху можно посыпать джем небольшим количеством крахмала или муки.
  6. Накрыть свободным широким краем начинку, крепко залепить боковые стороны конвертика и закрутить в рогалик. Верхнюю часть (противоположную хвостику) обмокнуть в сахар, положить хвостиком на противень и оставить на 10 минут подойти. Размещать рогалики не вплотную друг к другу – в духовке они будут расти и им понадобится место.
  7. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять