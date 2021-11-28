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Розсипчасті та в міру солодкі – рецепт рогаликів ругелах, які обожнюють в Ізраїлі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 листопада, 16:15
В закладинки
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За рахунок своєї рецептури ругелах можуть зберігатися в герметичному контейнері до місяця. Для начинки потрібен абрикосовий або малиновий джем, волоські горіхи та кориця
Рогалики ругелах
Рогалики ругелах / Фото: cooking.nytimes.com

Важко знайти бодай одну пекарню в Ізраїлі, де, крім усього іншого, не лежали б гарно рогалики ругелах. Їх у цій країні люблять. Євреї в інших країнах навчили місцевих випікати їх.

Щодо начинки, то тут можна розгулятися – родзинки, горіхи, фініки, кориця, сушені ягоди.

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У рецепті від The New York Times використовується абрикосовий або малиновий джем, кориця та горіхи.

Взявши до уваги світову карту випічки та порівнявши її різними представниками, можна дійти до висновку: ругелах однозначно виграють у плані термінів зберігання.

Наприклад, найсмачніші мальтійські пиріжки пастіці краще з'їсти одразу. А рогалики з Ізраїлю можуть зберігатися у герметичному контейнері до місяця.

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Рогалики ругелах з джемом

Для тіста:

  • 120 г холодного вершкового сиру;
  • 8 ст. л. несолоного вершкового масла;
  • 250 г універсального борошна;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 150 г малинового або абрикосового джему;
  • 2 ст. л. цукру;
  • половина ч. л. меленої кориці;
  • 100 г подрібнених горіхів;
  • 50 г сушених ягід;
  • 120 г подрібненого шоколаду.

Для глазурі:

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  • 1 велике яйце;
  • 1 ч. л. холодної води;
  • 2 ст. л. цукру.

Як приготувати:

  1. Дістаньте вершкове масло та сир з холодильника, залишіть за кімнатної температури на 10-15 хвилин.
  2. З'єднайте борошно і сіль, додайте нарізане вершкове масло та сир, перемішайте за допомогою блендера або комбайна. Зберіть тісто в кулю і розділіть навпіл. Оберніть у плівку і приберіть у холодильник на кілька годин.
  3. Для начинки нагрійте джем у каструлі на слабкому вогні, охолодіть. Змішайте цукор та корицю.
  4. Вистеліть деко пергаментом.
  5. Дістаньте з холодильника одну частину тіста. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто 1 см завтовшки.
  6. Змастіть тонким шаром джему та посипте його половиною цукру з корицею. Посипте половиною горіхів, половиною сушених ягід та подрібненого шоколаду. Накрийте начинку вощаним папером і акуратно вдавіть її в тісто.
  7. Розріжте тісто на 16 трикутників. Сформуйте рогалики та поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин. Повторіть те саме з другою частиною тіста.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  9. Змішайте яйце і воду й нанесіть трохи глазурі на кожен ругелах. Посипте цукром.
  10. Випікайте 20-25 хвилин. Дайте охолонути у духовці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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