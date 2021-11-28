Розсипчасті та в міру солодкі – рецепт рогаликів ругелах, які обожнюють в Ізраїлі

Важко знайти бодай одну пекарню в Ізраїлі, де, крім усього іншого, не лежали б гарно рогалики ругелах. Їх у цій країні люблять. Євреї в інших країнах навчили місцевих випікати їх.
Щодо начинки, то тут можна розгулятися – родзинки, горіхи, фініки, кориця, сушені ягоди.
У рецепті від The New York Times використовується абрикосовий або малиновий джем, кориця та горіхи.
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Взявши до уваги світову карту випічки та порівнявши її різними представниками, можна дійти до висновку: ругелах однозначно виграють у плані термінів зберігання.
Наприклад, найсмачніші мальтійські пиріжки пастіці краще з'їсти одразу. А рогалики з Ізраїлю можуть зберігатися у герметичному контейнері до місяця.
Рогалики ругелах з джемом
Для тіста:
- 120 г холодного вершкового сиру;
- 8 ст. л. несолоного вершкового масла;
- 250 г універсального борошна;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 150 г малинового або абрикосового джему;
- 2 ст. л. цукру;
- половина ч. л. меленої кориці;
- 100 г подрібнених горіхів;
- 50 г сушених ягід;
- 120 г подрібненого шоколаду.
Для глазурі:
- 1 велике яйце;
- 1 ч. л. холодної води;
- 2 ст. л. цукру.
Як приготувати:
- Дістаньте вершкове масло та сир з холодильника, залишіть за кімнатної температури на 10-15 хвилин.
- З'єднайте борошно і сіль, додайте нарізане вершкове масло та сир, перемішайте за допомогою блендера або комбайна. Зберіть тісто в кулю і розділіть навпіл. Оберніть у плівку і приберіть у холодильник на кілька годин.
- Для начинки нагрійте джем у каструлі на слабкому вогні, охолодіть. Змішайте цукор та корицю.
- Вистеліть деко пергаментом.
- Дістаньте з холодильника одну частину тіста. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто 1 см завтовшки.
- Змастіть тонким шаром джему та посипте його половиною цукру з корицею. Посипте половиною горіхів, половиною сушених ягід та подрібненого шоколаду. Накрийте начинку вощаним папером і акуратно вдавіть її в тісто.
- Розріжте тісто на 16 трикутників. Сформуйте рогалики та поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин. Повторіть те саме з другою частиною тіста.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Змішайте яйце і воду й нанесіть трохи глазурі на кожен ругелах. Посипте цукром.
- Випікайте 20-25 хвилин. Дайте охолонути у духовці.
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