Молочный суп на завтрак – используем не вермишель, а затирку

Молочный суп – один из самых древнейших, которые придумало человечество. Сегодня его готовят с вермишелью, добавляют зажарку и даже овощи.
Этот рецепт максимально домашний, для него нужна затирка. То есть смесь из слегка обжаренной муки, яйца, соли и воды.
Молочный суп с затиркой на завтрак / Фото: instagram.com/home_stories.nt
Сама затирка делается с помощью вилки и, что самое главное, она не разваривается в молоке.
Суп может быть максимально молочным, а можно развести молоко кипяченой водой в пропорции 1:1.
Фудблогер Калнина Наталья предпочитает соленый молочный суп, но если любите сладкий, добавляйте сахар по вкусу.
Молочный суп с затиркой
Ингредиенты:
- молоко, вода – по 750 мл;
- соль, сахар.
Для затирки:
- яйцо;
- мука – 100 г,
- вода – 2-3 ст. л.;
- соль.
Как приготовить:
- В сухой сковороде обжарить муку до легкого изменения цвета. Яйцо перемешать с солью и добавить муку. Перетереть вилкой до образования крошек. Если нужно, добавьте воду.
- В кастрюле соединить воду и молоко в пропорции 1:1. Немного подсолить и довести до кипения.
- Добавить затирку и варить до готовности 5-7 минут. Перед самым окончанием добавить сливочное масло.
Насколько быстро готовится этот суп увидите в видео ниже.
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