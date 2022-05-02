Молочний суп на сніданок – використовуємо не вермішель, а затирку

Молочний суп – один з найдавніших, які придумало людство. Сьогодні його готують з вермішеллю, додають засмажку і навіть овочі.
Цей рецепт максимально домашній, для нього потрібна затирка. Тобто суміш із злегка обсмаженого борошна, яйця, солі та води.
Молочний суп із затіркою на сніданок / Фото: instagram.com/home_stories.nt
Сама затирка робиться за допомогою виделки і, що найголовніше, вона не розварюється у молоці.
Суп може бути максимально молочним, а можна розвести молоко кип'яченою водою у пропорції 1:1.
Фудблогерка Калніна Наталія віддає перевагу солоному молочному супу, але якщо любите солодкий, додавайте цукор за смаком.
Молочний суп із затиркою
Інгредієнти:
- молоко, вода – по 750 мл;
- сіль, цукор.
Для затирки:
- яйце;
- борошно – 100 г,
- вода – 2-3 ст. л.;
- сіль.
Як приготувати:
- У сухій сковороді обсмажити борошно до легкої зміни кольору. Яйце перемішати із сіллю та додати борошно. Перетерти виделкою до утворення крихти. Якщо потрібно, додайте воду.
- У каструлі з'єднати воду та молоко у пропорції 1:1. Трохи підсолити та довести до кипіння.
- Додати затирку й варити до готовності п'ять-сім хвилин. Перед закінченням додати вершкове масло.
Як швидко готується цей суп, побачите у відео нижче.
Якщо любите кисломолочний і твердий сир, приготуйте до сніданку ці коржики.