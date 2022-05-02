Молочний суп на сніданок – використовуємо не вермішель, а затирку

Молочний суп – один з найдавніших, які придумало людство. Сьогодні його готують з вермішеллю, додають засмажку і навіть овочі.

Цей рецепт максимально домашній, для нього потрібна затирка. Тобто суміш із злегка обсмаженого борошна, яйця, солі та води.

Молочний суп із затіркою на сніданок / Фото: instagram.com/home_stories.nt

Реклама

Сама затирка робиться за допомогою виделки і, що найголовніше, вона не розварюється у молоці.

Суп може бути максимально молочним, а можна розвести молоко кип'яченою водою у пропорції 1:1.

Фудблогерка Калніна Наталія віддає перевагу солоному молочному супу, але якщо любите солодкий, додавайте цукор за смаком.

Реклама

Молочний суп із затиркою

Молочний суп із затиркою / Фото: Калнина Наталья

Інгредієнти:

молоко, вода – по 750 мл;

сіль, цукор.

Для затирки:

Реклама

яйце;

борошно – 100 г,

вода – 2-3 ст. л.;

сіль.

Як приготувати:

У сухій сковороді обсмажити борошно до легкої зміни кольору. Яйце перемішати із сіллю та додати борошно. Перетерти виделкою до утворення крихти. Якщо потрібно, додайте воду. У каструлі з'єднати воду та молоко у пропорції 1:1. Трохи підсолити та довести до кипіння. Додати затирку й варити до готовності п'ять-сім хвилин. Перед закінченням додати вершкове масло.

Як швидко готується цей суп, побачите у відео нижче.

Якщо любите кисломолочний і твердий сир, приготуйте до сніданку ці коржики.