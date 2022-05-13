Молодая картошка с маком – старинный рецепт из Виннитчины

Продолжаем знакомиться с рецептами, собранными Зинаидой Клиновецкой в книге "Блюда и напитки в Украине". Мы публиковали рецепт борща по-бахмачски с фасолью.
А вот молодой картофель с маком – это блюдо Винницкой области. На сайте yizhakultura.com рассказывают, что чаще мак использовался зимой для старого картофеля. Его растирали и вмешивали к пюре.
Молодая картошка с маком - рецепт украинской кухни
Для молодой картошки мак нужно обжарить на сухой сковороде, затем в этой же сковороде приготовить шкварки или подогреть растительное масло и заправить блюдо.
Молодая картошка с маком
Ингредиенты:
- молодая картошка – 1 кг;
- мак – 50 г;
- соленое сало – 65 г или подсолнечное масло – 30 мл;
- чеснок – 5 мелких или 2 больших зубчика;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Почищенную и вымытую картошку залить холодной водой, посолить и варить около десяти минут. Сухую сковороду хорошо разогреть и всыпать мак. Обжарить две-три минуты на сильном огне. Пересыпать на тарелку.
- На этой же сковороде обжарить сало.
- С картошки слить воды и добавить в сковороду со шкварками или разогретым маслом. Обжарить до золотистой корочки три-четыре минуты.
- Добавить рубленый чеснок, перец и мак.
- Встряхнуть картофель на сковороде или осторожно перемешать.
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