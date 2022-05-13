Молодая картошка с маком – старинный рецепт из Виннитчины

Продолжаем знакомиться с рецептами, собранными Зинаидой Клиновецкой в книге "Блюда и напитки в Украине". Мы публиковали рецепт борща по-бахмачски с фасолью.

А вот молодой картофель с маком – это блюдо Винницкой области. На сайте yizhakultura.com рассказывают, что чаще мак использовался зимой для старого картофеля. Его растирали и вмешивали к пюре.

Молодая картошка с маком - рецепт украинской кухни

Реклама

Для молодой картошки мак нужно обжарить на сухой сковороде, затем в этой же сковороде приготовить шкварки или подогреть растительное масло и заправить блюдо.

Молодая картошка с маком

Ингредиенты:

молодая картошка – 1 кг;

мак – 50 г;

соленое сало – 65 г или подсолнечное масло – 30 мл;

чеснок – 5 мелких или 2 больших зубчика;

соль, перец.

Как приготовить:

Реклама

Почищенную и вымытую картошку залить холодной водой, посолить и варить около десяти минут. Сухую сковороду хорошо разогреть и всыпать мак. Обжарить две-три минуты на сильном огне. Пересыпать на тарелку. На этой же сковороде обжарить сало. С картошки слить воды и добавить в сковороду со шкварками или разогретым маслом. Обжарить до золотистой корочки три-четыре минуты. Добавить рубленый чеснок, перец и мак. Встряхнуть картофель на сковороде или осторожно перемешать.

Обязательно попробуйте юшку с перловкой и сушеными грибами, это тоже старинный рецепт украинской кухни.