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Молода картопля з маком – старовинний рецепт з Вінниччини

Ірина Маслова
13 травня, 11:16
Крім цієї області, мак у картоплю додавали на Поділлі. Страву можна заправляти олією з часником або шкварками

Продовжуємо знайомитися з рецептами, зібраними Зінаїдою Клиновецькою у книзі "Страви та напитки в Україні". Ми публікували рецепт борщу по-бахмацьки з квасолею.

А от молода картопля з маком – це страва Вінницької області. На сайті yizhakultura.com розповідають, що найчастіше мак використовувався взимку для старої картоплі. Його розтирали та вмішували до пюре.

Молода картопля з маком - рецепт української кухні

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Для молодої картоплі мак потрібно обсмажити на сухій сковороді, потім у цій же сковорідці приготувати шкварки або підігріти олію і заправити страву.

Молода картопля з маком

Інгредієнти:

  • молода картопля – 1 кг;
  • мак – 50 г;
  • солоне сало – 65 г або олія – 30 мл;
  • часник – 5 дрібних або 2 великих зубчики;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Почищену та вимиту картоплю залити холодною водою, посолити та варити близько десяти хвилин. Суху сковороду добре розігріти та всипати мак. Обсмажити дві-три хвилини на сильному вогні. Пересипати на тарілку.
  2. На цій же сковороді обсмажити сало.
  3. З картоплі злити воду та додати до сковороди зі шкварками або розігрітою олією. Обсмажити до золотавої скоринки три-чотири хвилини.
  4. Додати рубаний часник, перець та мак.
  5. Струсити картоплю на сковороді або обережно перемішати.

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