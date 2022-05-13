Молода картопля з маком – старовинний рецепт з Вінниччини

Продовжуємо знайомитися з рецептами, зібраними Зінаїдою Клиновецькою у книзі "Страви та напитки в Україні". Ми публікували рецепт борщу по-бахмацьки з квасолею.

А от молода картопля з маком – це страва Вінницької області. На сайті yizhakultura.com розповідають, що найчастіше мак використовувався взимку для старої картоплі. Його розтирали та вмішували до пюре.

Молода картопля з маком - рецепт української кухні

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Для молодої картоплі мак потрібно обсмажити на сухій сковороді, потім у цій же сковорідці приготувати шкварки або підігріти олію і заправити страву.

Молода картопля з маком

Інгредієнти:

молода картопля – 1 кг;

мак – 50 г;

солоне сало – 65 г або олія – 30 мл;

часник – 5 дрібних або 2 великих зубчики;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Почищену та вимиту картоплю залити холодною водою, посолити та варити близько десяти хвилин. Суху сковороду добре розігріти та всипати мак. Обсмажити дві-три хвилини на сильному вогні. Пересипати на тарілку. На цій же сковороді обсмажити сало. З картоплі злити воду та додати до сковороди зі шкварками або розігрітою олією. Обсмажити до золотавої скоринки три-чотири хвилини. Додати рубаний часник, перець та мак. Струсити картоплю на сковороді або обережно перемішати.

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