Молода картопля з маком – старовинний рецепт з Вінниччини

Продовжуємо знайомитися з рецептами, зібраними Зінаїдою Клиновецькою у книзі "Страви та напитки в Україні". Ми публікували рецепт борщу по-бахмацьки з квасолею.
А от молода картопля з маком – це страва Вінницької області. На сайті yizhakultura.com розповідають, що найчастіше мак використовувався взимку для старої картоплі. Його розтирали та вмішували до пюре.
Молода картопля з маком - рецепт української кухні
Для молодої картоплі мак потрібно обсмажити на сухій сковороді, потім у цій же сковорідці приготувати шкварки або підігріти олію і заправити страву.
Молода картопля з маком
Інгредієнти:
- молода картопля – 1 кг;
- мак – 50 г;
- солоне сало – 65 г або олія – 30 мл;
- часник – 5 дрібних або 2 великих зубчики;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Почищену та вимиту картоплю залити холодною водою, посолити та варити близько десяти хвилин. Суху сковороду добре розігріти та всипати мак. Обсмажити дві-три хвилини на сильному вогні. Пересипати на тарілку.
- На цій же сковороді обсмажити сало.
- З картоплі злити воду та додати до сковороди зі шкварками або розігрітою олією. Обсмажити до золотавої скоринки три-чотири хвилини.
- Додати рубаний часник, перець та мак.
- Струсити картоплю на сковороді або обережно перемішати.
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