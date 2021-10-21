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Мясо индейки на день рождения – как роскошно приготовить и подать гостям

Ирина Маслова
21 октября, 13:41
Лучшим, вернее, классическим ингредиентом в соусе для мяса индейки является клюква и джем из нее. Чтобы сделать непревзойденное мясо, эта ягода точно нужна. Джейми Оливер предлагает запечь филе в слоеном тесте

Индейка – уже праздничное блюдо, тем более если запечь ее с интересными начинками. Понадобится филе. Обычно оно большое, поэтому хватит на всех. Индейка "Веллингтон" с грибами от Джейми Оливера займет некоторое время, но ее роскошная подача затмит все. Отлично сочетаются с этим мясом мягкие сыры и орехи.

Итак, если ищете интересное блюдо из мяса на день рождения, попробуйте воспроизвести эти варианты для филе индейки.

Рецепты из индейки на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рулет из фарша индейки

Мясной рулет из индейки / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

  • 500 г фарша из индейки;
  • 1 ч. л. сухого чеснока;
  • 2 средних ломтика бекона, мелко нарезанные;
  • 1 мелко нарезанная луковица среднего размера;
  • 2 ч. л. сладкой паприки;
  • 1 среднее яблоко, очищенное, натертое на терке;
  • 1/2 стакана соуса для барбекю;
  • соль, перец, специи, петрушка нарезанная.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте растительным маслом форму для запекания. Лучше брать форму для хлеба.
  2. Соедините фарш, чеснок, петрушку, бекон, лук, перец, яблоко и 1/3 стакана соуса для барбекю. Добавьте соль, перец и специи.
  3. Выложите в форму и хорошо утрамбуйте мясо ложкой.
  4. Выпекайте 30 минут или пока мясной рулет не подрумянится и не отойдет от стенок формы. Затем слейте сок и намажьте рулет соусом для барбекю.
  5. Выпекайте еще 15 минут или до готовности.

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Индейка с сыром бри и грецкими орехами

Рулет из индейки с сыром бри и грецкими орехами / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

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  • 1/2 стакана измельченных грецких орехов;
  • 1/4 стакана нарезанной петрушки;
  • 2 ст. л. сухого чеснока;
  • 3 ч. л. дижонской горчицы;
  • 3 измельченных зубчика чеснока;
  • 3/4 стакана клюквенного соуса;
  • 1/4 ч. л. любимые специи;
  • 2/3 стакана панировочных сухарей;
  • 150 г бри, нарезанного кусочками;
  • 2 грудки индейки;
  • 2 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите большой противень бумагой для выпечки.
  2. Смешайте грецкие орехи, петрушку, чеснок, сухой чеснок, клюквенный соус, специи, панировочные сухари и бри. Отложите.
  3. Разрежьте одну грудку индейки с одной стороны, чтобы получился карман. Положите половину начинки и скрепите шпажками. То же самое сделать со второй грудкой. При необходимости обвязать рулеты нитью.
  4. Нагрейте масло в сковороде и обжарьте грудки со всех сторон до румяной корочки.
  5. Переложите на противень. Выпекать 1 час 15 минут или до готовности индейки.
  6. Дайте немного остыть, подавайте с овощным гарниром.

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Индейка "Веллингтон" от Джейми Оливера

Индейка "Веллингтон" от Джейми Оливера / Фото: www.jamieoliver.com

Ингредиенты:

  • 1,6 кг грудки индейки без кожи;
  • соль, свежемолотый черный перец, оливковое масло;
  • 1 большой пучок свежего тимьяна;
  • 350 г клюквенного варенья;
  • 25 г сушеных белых грибов;
  • 6 кусочков копченого бекона, тонко нарезанного;
  • 500 г шампиньонов, нарезанных;
  • 1 бедро индейки;
  • 1 морковь, крупно нарезанная;
  • 1 лук-порей, крупно нарезанный;
  • 1 луковица, очищенная и крупно нарезанная;
  • 2 ст. л. муки с горкой, плюс дополнительно для присыпки;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 пакета по 500 г слоеного теста, охлажденного;
  • 1 большое взбитое яйцо.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В грудке сделайте карман. Хорошо приправьте и слегка полейте оливковым маслом. Посыпьте половиной листьев тимьяна, затем распределите ровным слоем клюквенное варенье. Скрепите шпажками.
  3. Переложите индейку на противень для запекания, приправьте снаружи оставшимися листьями тимьяна, щепоткой соли и перца и сбрызните оливковым маслом.
  4. Накройте фольгой и запекайте до полной готовности.
  5. Замочите белые грибы в посуде с кипяченой водой. Через 5 минут перемешайте вилкой, чтобы все частицы песка осели на дно.
  6. Выложите бекон на большую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте 5-10 минут или до хрустящей корочки. Уберите бекон, жир оставьте в сковороде.
  7. Добавьте в сковороду свежие грибы с щепоткой соли и перца. Слейте воду и нарежьте белые грибы обжарьте в жире от бекона 10-15 минут.
  8. Для соуса бедро индейки отварите в 2 литрах воды с морковью, луком-пореем и луком. Мясо уберите из бульона.
  9. Добавьте муку, щепотку соли и перца. Добавьте столовую ложку клюквенного варенья с горкой, бальзамический уксус.
  10. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и готовьте до загустения. Процедите соус и разогрейте перед подачей на стол.
  11. Шампиньоны обжарить на сливочном масле, измельчить в блендере вместе с белыми грибами.
  12. Когда грудка индейки и начинка остынут, раскатайте каждый лист слоеного теста. Один будет основанием, другой – накрывать индейку сверху.
  13. Выстелите большой противень пергаментной бумагой, посыпьте мукой и положите основание из теста.
  14. Распределите половину грибной начинки на основание, из индейки уберите шпажки и поместите ее на грибы.
  15. Распределите остальную начинку, посыпьте беконом и смажьте края теста взбитым яйцом. Выложите второй лист теста сверху, аккуратно скрепите края. Лишнее тесто нужно обрезать.
  16. Смажьте все взбитым яйцом, выпекайте 50-60 минут при 180 градусах. Нарежьте на порции, подавайте с соусом.

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