Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

М'ясо індички на день народження – як розкішно приготувати і подати гостям

Ірина Маслова
21 жовтня, 13:41
Кращим, вірніше, класичним інгредієнтом в соусі для м'яса індички є журавлина і джем з неї. Щоб зробити неперевершене м'ясо, ця ягода точно потрібна. Джеймі Олівер пропонує запекти філе в листковому тісті

Індичка – сама по собі святкова страва, тим паче якщо запекти її з цікавими начинками. Знадобиться філе. Зазвичай воно велике, тому вистачить на всіх. Індичка "Веллінгтон" з грибами від Джеймі Олівера потребує певного часу, але її розкішна подача затьмарить усе. Смачно поєднуються з цим м'ясом м'які сири та горіхи.

Отже, якщо шукаєте цікаву страву з м'яса на день народження, спробуйте відтворити ці варіянти для філе індички.

Рецепти з індички на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Рулет з фаршу індички

М'ясний рулет з індички / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

  • 500 г фаршу з індички;
  • 1 ч. л. сухого часнику;
  • 2 середніх скибочки бекону, дрібно нарізані;
  • 1 дрібно нарізана цибулина середнього розміру;
  • 2 ч. л. солодкої паприки;
  • 1 середнє яблуко, очищене, натерте на тертці;
  • 1/2 склянки соусу для барбекю;
  • сіль, перець, спеції, петрушка нарізана.

Як приготувати:

Реклама
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть олією форму для запікання. Краще брати форму для хліба.
  2. З'єднайте фарш, часник, петрушку, бекон, цибулю, перець, яблуко і 1/3 склянки соусу для барбекю. Додайте сіль, перець і спеції.
  3. Викладіть у форму і добре утрамбуйте м'ясо ложкою.
  4. Випікайте 30 хвилин або доки м'ясний рулет не підрум'яниться і не відійде від стінок форми. Потім злийте сік і намажте рулет соусом для барбекю.
  5. Випікайте ще 15 хвилин або до готовності.

Читайте також:

Індичка з сиром брі та волоськими горіхами

Рулет з індички з сиром брі та волоськими горіхами / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

Реклама
  • 1/2 склянки подрібнених волоських горіхів;
  • 1/4 склянки нарізаної петрушки;
  • 2 ст. л. сухого часнику;
  • 3 ч. л. діжонської гірчиці;
  • 3 подрібнених зубчики часнику;
  • 3/4 склянки журавлинного соусу;
  • 1/4 ч. л. улюблені спеції;
  • 2/3 склянки панірувальних сухарів;
  • 150 г брі, нарізаного шматочками;
  • 2 грудки індички;
  • 2 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть велике деко папером для випічки.
  2. Змішайте волоські горіхи, петрушку, часник, сухий часник, журавлинний соус, спеції, панірувальні сухарі та брі. Відкладіть.
  3. Розріжте одну грудку індички з одного боку, щоб зробити кишеню. Покладіть половину начинки і скріпіть шпажками. Те ж саме зробити з другою грудкою. За необхідності обв'язати рулети ниткою.
  4. Нагрійте олію в сковороді та обсмажте грудки з усіх боків до рум'яної скоринки.
  5. Перекладіть на деко. Випікати 1 годину 15 хвилин або до готовності індички.
  6. Дайте трохи охолонути, подавайте з овочевим гарніром.

Читайте також:

Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера

Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com

Інгредієнти:

  • 1,6 кг грудки індички без шкіри;
  • сіль, мелений чорний перець, оливкова олія;
  • 1 великий пучок свіжого чебрецю;
  • 350 г журавлинного варення;
  • 25 г сушених білих грибів;
  • 6 шматочків копченого бекону, тонко нарізаного;
  • 500 г печериць, нарізаних;
  • 1 стегно індички;
  • 1 морква, крупно нарізана;
  • 1 цибуля-порей, крупно нарізана;
  • 1 цибулина, очищена і крупно нарізана;
  • 2 ст. л. борошна з гіркою, плюс додатково для присипки;
  • 1 ст. л. бальзамічного оцту;
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 пакети по 500 г листкового тіста, охолодженого;
  • 1 велике збите яйце.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. У грудках зробіть кишеню. Добре приправте і збризніть оливковою олією. Посипте половиною листя чебрецю, потім розподіліть рівним шаром журавлинне варення. Скріпіть шпажками.
  3. Перекладіть індичку на деко для запікання, приправте зовні залишилися листям чебрецю, дрібкою солі і перцю і збризніть оливковим маслом.
  4. Накрийте фольгою і запікайте до повної готовності.
  5. Замочіть білі гриби в посуді з кип'яченою водою.
  6. Викладіть бекон на велику сковороду з невеликою кількістю олії та смажте 5-10 хвилин або до хрусткої скоринки. Приберіть бекон, жир залиште в сковороді.
  7. Додайте в сковороду свіжі гриби з дрібкою солі та перцю. Злийте воду і наріжте білі гриби обсмажте в жирі від бекону 10-15 хвилин.
  8. Для соусу стегно індички відваріть в 2 літрах води з морквою, цибулею-пореєм і цибулею. М'ясо приберіть з бульйону.
  9. Додайте борошно, дрібку солі та перцю. Додайте столову ложку журавлинного варення з гіркою, бальзамічний оцет.
  10. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і готуйте до загустіння. Процідіть і розігрійте перед подачею на стіл.
  11. Печериці обсмажити на вершковому маслі, подрібнити в блендері разом з білими грибами.
  12. Коли грудка індички і начинка охолонуть, розкачайте кожен лист тіста. Один буде основою, другий – накривати індичку зверху.
  13. Вистеліть деко пергаментним папером, посипте борошном і покладіть основу з тіста.
  14. Розподіліть половину грибної начинки на основу, з індички приберіть шпажки і помістіть її на гриби.
  15. Розподіліть решту начинки, посипте беконом і змастіть краї тіста збитим яйцем. Викладіть другий лист зверху, акуратно скріпіть краї. Зайве тісто треба обрізати.
  16. Змастіть все збитим яйцем, випікайте 50-60 хвилин за 180 градусів. Наріжте на порції, подавайте із соусом.

Реклама