М'ясо індички на день народження – як розкішно приготувати і подати гостям

Індичка – сама по собі святкова страва, тим паче якщо запекти її з цікавими начинками. Знадобиться філе. Зазвичай воно велике, тому вистачить на всіх. Індичка "Веллінгтон" з грибами від Джеймі Олівера потребує певного часу, але її розкішна подача затьмарить усе. Смачно поєднуються з цим м'ясом м'які сири та горіхи.

Отже, якщо шукаєте цікаву страву з м'яса на день народження, спробуйте відтворити ці варіянти для філе індички.

Рецепти з індички на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рулет з фаршу індички

М'ясний рулет з індички / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

500 г фаршу з індички;

1 ч. л. сухого часнику;

2 середніх скибочки бекону, дрібно нарізані;

1 дрібно нарізана цибулина середнього розміру;

2 ч. л. солодкої паприки;

1 середнє яблуко, очищене, натерте на тертці;

1/2 склянки соусу для барбекю;

сіль, перець, спеції, петрушка нарізана.

Як приготувати:

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Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть олією форму для запікання. Краще брати форму для хліба. З'єднайте фарш, часник, петрушку, бекон, цибулю, перець, яблуко і 1/3 склянки соусу для барбекю. Додайте сіль, перець і спеції. Викладіть у форму і добре утрамбуйте м'ясо ложкою. Випікайте 30 хвилин або доки м'ясний рулет не підрум'яниться і не відійде від стінок форми. Потім злийте сік і намажте рулет соусом для барбекю. Випікайте ще 15 хвилин або до готовності.

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Індичка з сиром брі та волоськими горіхами

Рулет з індички з сиром брі та волоськими горіхами / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

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1/2 склянки подрібнених волоських горіхів;

1/4 склянки нарізаної петрушки;

2 ст. л. сухого часнику;

3 ч. л. діжонської гірчиці;

3 подрібнених зубчики часнику;

3/4 склянки журавлинного соусу;

1/4 ч. л. улюблені спеції;

2/3 склянки панірувальних сухарів;

150 г брі, нарізаного шматочками;

2 грудки індички;

2 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть велике деко папером для випічки. Змішайте волоські горіхи, петрушку, часник, сухий часник, журавлинний соус, спеції, панірувальні сухарі та брі. Відкладіть. Розріжте одну грудку індички з одного боку, щоб зробити кишеню. Покладіть половину начинки і скріпіть шпажками. Те ж саме зробити з другою грудкою. За необхідності обв'язати рулети ниткою. Нагрійте олію в сковороді та обсмажте грудки з усіх боків до рум'яної скоринки. Перекладіть на деко. Випікати 1 годину 15 хвилин або до готовності індички. Дайте трохи охолонути, подавайте з овочевим гарніром.

Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера

Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com

Інгредієнти:

1,6 кг грудки індички без шкіри;

сіль, мелений чорний перець, оливкова олія;

1 великий пучок свіжого чебрецю;

350 г журавлинного варення;

25 г сушених білих грибів;

6 шматочків копченого бекону, тонко нарізаного;

500 г печериць, нарізаних;

1 стегно індички;

1 морква, крупно нарізана;

1 цибуля-порей, крупно нарізана;

1 цибулина, очищена і крупно нарізана;

2 ст. л. борошна з гіркою, плюс додатково для присипки;

1 ст. л. бальзамічного оцту;

50 г вершкового масла;

2 пакети по 500 г листкового тіста, охолодженого;

1 велике збите яйце.

Як приготувати: