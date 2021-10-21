М'ясо індички на день народження – як розкішно приготувати і подати гостям

Індичка – сама по собі святкова страва, тим паче якщо запекти її з цікавими начинками. Знадобиться філе. Зазвичай воно велике, тому вистачить на всіх. Індичка "Веллінгтон" з грибами від Джеймі Олівера потребує певного часу, але її розкішна подача затьмарить усе. Смачно поєднуються з цим м'ясом м'які сири та горіхи.
Отже, якщо шукаєте цікаву страву з м'яса на день народження, спробуйте відтворити ці варіянти для філе індички.
Рецепти з індички на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Рулет з фаршу індички
М'ясний рулет з індички / Фото: www.taste.com.au
Інгредієнти:
- 500 г фаршу з індички;
- 1 ч. л. сухого часнику;
- 2 середніх скибочки бекону, дрібно нарізані;
- 1 дрібно нарізана цибулина середнього розміру;
- 2 ч. л. солодкої паприки;
- 1 середнє яблуко, очищене, натерте на тертці;
- 1/2 склянки соусу для барбекю;
- сіль, перець, спеції, петрушка нарізана.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть олією форму для запікання. Краще брати форму для хліба.
- З'єднайте фарш, часник, петрушку, бекон, цибулю, перець, яблуко і 1/3 склянки соусу для барбекю. Додайте сіль, перець і спеції.
- Викладіть у форму і добре утрамбуйте м'ясо ложкою.
- Випікайте 30 хвилин або доки м'ясний рулет не підрум'яниться і не відійде від стінок форми. Потім злийте сік і намажте рулет соусом для барбекю.
- Випікайте ще 15 хвилин або до готовності.
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Індичка з сиром брі та волоськими горіхами
Рулет з індички з сиром брі та волоськими горіхами / Фото: www.taste.com.au
Інгредієнти:
- 1/2 склянки подрібнених волоських горіхів;
- 1/4 склянки нарізаної петрушки;
- 2 ст. л. сухого часнику;
- 3 ч. л. діжонської гірчиці;
- 3 подрібнених зубчики часнику;
- 3/4 склянки журавлинного соусу;
- 1/4 ч. л. улюблені спеції;
- 2/3 склянки панірувальних сухарів;
- 150 г брі, нарізаного шматочками;
- 2 грудки індички;
- 2 ст. л. оливкової олії.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Вистеліть велике деко папером для випічки.
- Змішайте волоські горіхи, петрушку, часник, сухий часник, журавлинний соус, спеції, панірувальні сухарі та брі. Відкладіть.
- Розріжте одну грудку індички з одного боку, щоб зробити кишеню. Покладіть половину начинки і скріпіть шпажками. Те ж саме зробити з другою грудкою. За необхідності обв'язати рулети ниткою.
- Нагрійте олію в сковороді та обсмажте грудки з усіх боків до рум'яної скоринки.
- Перекладіть на деко. Випікати 1 годину 15 хвилин або до готовності індички.
- Дайте трохи охолонути, подавайте з овочевим гарніром.
Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера
Індичка "Веллінгтон" від Джеймі Олівера / Фото: www.jamieoliver.com
Інгредієнти:
- 1,6 кг грудки індички без шкіри;
- сіль, мелений чорний перець, оливкова олія;
- 1 великий пучок свіжого чебрецю;
- 350 г журавлинного варення;
- 25 г сушених білих грибів;
- 6 шматочків копченого бекону, тонко нарізаного;
- 500 г печериць, нарізаних;
- 1 стегно індички;
- 1 морква, крупно нарізана;
- 1 цибуля-порей, крупно нарізана;
- 1 цибулина, очищена і крупно нарізана;
- 2 ст. л. борошна з гіркою, плюс додатково для присипки;
- 1 ст. л. бальзамічного оцту;
- 50 г вершкового масла;
- 2 пакети по 500 г листкового тіста, охолодженого;
- 1 велике збите яйце.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- У грудках зробіть кишеню. Добре приправте і збризніть оливковою олією. Посипте половиною листя чебрецю, потім розподіліть рівним шаром журавлинне варення. Скріпіть шпажками.
- Перекладіть індичку на деко для запікання, приправте зовні залишилися листям чебрецю, дрібкою солі і перцю і збризніть оливковим маслом.
- Накрийте фольгою і запікайте до повної готовності.
- Замочіть білі гриби в посуді з кип'яченою водою.
- Викладіть бекон на велику сковороду з невеликою кількістю олії та смажте 5-10 хвилин або до хрусткої скоринки. Приберіть бекон, жир залиште в сковороді.
- Додайте в сковороду свіжі гриби з дрібкою солі та перцю. Злийте воду і наріжте білі гриби обсмажте в жирі від бекону 10-15 хвилин.
- Для соусу стегно індички відваріть в 2 літрах води з морквою, цибулею-пореєм і цибулею. М'ясо приберіть з бульйону.
- Додайте борошно, дрібку солі та перцю. Додайте столову ложку журавлинного варення з гіркою, бальзамічний оцет.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і готуйте до загустіння. Процідіть і розігрійте перед подачею на стіл.
- Печериці обсмажити на вершковому маслі, подрібнити в блендері разом з білими грибами.
- Коли грудка індички і начинка охолонуть, розкачайте кожен лист тіста. Один буде основою, другий – накривати індичку зверху.
- Вистеліть деко пергаментним папером, посипте борошном і покладіть основу з тіста.
- Розподіліть половину грибної начинки на основу, з індички приберіть шпажки і помістіть її на гриби.
- Розподіліть решту начинки, посипте беконом і змастіть краї тіста збитим яйцем. Викладіть другий лист зверху, акуратно скріпіть краї. Зайве тісто треба обрізати.
- Змастіть все збитим яйцем, випікайте 50-60 хвилин за 180 градусів. Наріжте на порції, подавайте із соусом.