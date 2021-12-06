Мясо на Новый год-2022 – рецепты ароматной свинины и рулетиков в беконе

Мы помним, что Тигр, хозяин Нового года, будет очень не против, если на столе окажется хорошо приготовленное мясо.

Рецепты мяса на Новый год-2022 / Фото: Pinterest

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Удобно, если запекать его нужно целым куском. Пока оно готовится, можно заняться другими новогодними блюдами.

Автор свинины холодного запекания – semizokris – обещает: благодаря такому способу приготовления, на мясе будет румяная плотная корочка, которая будет хорошо держать сок внутри.

Мясные рулеты от irishagrundentalerзапекаются в беконе, так что они обязательно получатся максимально сочными.

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Груши для свинины по рецепту maximovarisha сначала оборачиваются в бекон, потом слегка обжариваются и кладутся в надрезы на мясе.

Свинина, фаршированная грушей в беконе

Свинина, фаршированная грушей в беконе / Фото: instagram.com/maximovarisha

Ингредиенты:

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2 кг свинина (шея);

груша, мандарины;

бекон.

Для маринада (рассчитывайте по вкусу):

соль, перец;

копченая паприка;

майонез;

сок мандарина.

Как приготовить:

Свиную шею нарезать на ломтики шириной 2 см, надрезы делать не до конца, как гармошку. Замариновать мясо. Грушу твердых сортов нарезать на 4 части, удалить сердцевину. Обернуть каждую дольку беконом. Обжарить грушу в беконе до золотистой корочки. В каждый кармашек положить грушу, сверху – дольки мандарина. Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах до готовности. Готовность проверять ножом, чтобы легко протыкалось и был прозрачный сок.

Мясные рулеты в беконе

Мясные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/irishagrundentaler

Ингредиенты:

700 г фарш (любой);

2 шт. лук;

2-3 зубчика чеснока;

яйцо;

по 1 ч. л. соль, паприка, прованские травы;

половина ч. л. аджики;

2 ст. л. манки;

150 г бекон свежий;

другие специи – по вкусу.

Как приготовить:

В фарш добавить измельченный лук, чеснок, яйцо, соль, специи и манную крупу, все перемешать и оставить на 15 минут. В тонкие ломтики бекона завернуть фарш и сформировать рулетик. Готовить в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут на среднем уровне и 5-7 минут на самом высоком уровне, чтобы подрумянились.

Свинина холодного запекания

Свинина холодного запекания / Фото: instagram.com/semizokris/

Ингредиенты:

3 кг свиной мякоти (шея).

Для маринада:

полстакана оливкового масла;

2 ст. л. растительного масла;

3 ст. л. горчицы;

2 ст. л. винного уксуса;

1 ст. л. соевого соуса.

Для шпигования:

головка чеснока;

несколько веточек розмарина свежего.

Для обсыпки:

1 ст. л. соли;

смесь перцев – по вкусу

Сухие приправы:

петрушка, базилик, приправа для свинины;

соль, перец.

Как приготовить: