Мясо на Новый год-2022 – рецепты ароматной свинины и рулетиков в беконе

Мы помним, что Тигр, хозяин Нового года, будет очень не против, если на столе окажется хорошо приготовленное мясо.
Рецепты мяса на Новый год-2022 / Фото: Pinterest
Удобно, если запекать его нужно целым куском. Пока оно готовится, можно заняться другими новогодними блюдами.
Автор свинины холодного запекания – semizokris – обещает: благодаря такому способу приготовления, на мясе будет румяная плотная корочка, которая будет хорошо держать сок внутри.
Мясные рулеты от irishagrundentalerзапекаются в беконе, так что они обязательно получатся максимально сочными.
Груши для свинины по рецепту maximovarisha сначала оборачиваются в бекон, потом слегка обжариваются и кладутся в надрезы на мясе.
Свинина, фаршированная грушей в беконе
Ингредиенты:
- 2 кг свинина (шея);
- груша, мандарины;
- бекон.
Для маринада (рассчитывайте по вкусу):
- соль, перец;
- копченая паприка;
- майонез;
- сок мандарина.
Как приготовить:
- Свиную шею нарезать на ломтики шириной 2 см, надрезы делать не до конца, как гармошку. Замариновать мясо.
- Грушу твердых сортов нарезать на 4 части, удалить сердцевину. Обернуть каждую дольку беконом.
- Обжарить грушу в беконе до золотистой корочки. В каждый кармашек положить грушу, сверху – дольки мандарина.
- Запекать в рукаве или фольге при 180 градусах до готовности. Готовность проверять ножом, чтобы легко протыкалось и был прозрачный сок.
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Мясные рулеты в беконе
Ингредиенты:
- 700 г фарш (любой);
- 2 шт. лук;
- 2-3 зубчика чеснока;
- яйцо;
- по 1 ч. л. соль, паприка, прованские травы;
- половина ч. л. аджики;
- 2 ст. л. манки;
- 150 г бекон свежий;
- другие специи – по вкусу.
Как приготовить:
- В фарш добавить измельченный лук, чеснок, яйцо, соль, специи и манную крупу, все перемешать и оставить на 15 минут.
- В тонкие ломтики бекона завернуть фарш и сформировать рулетик.
- Готовить в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут на среднем уровне и 5-7 минут на самом высоком уровне, чтобы подрумянились.
Свинина холодного запекания
Ингредиенты:
- 3 кг свиной мякоти (шея).
Для маринада:
- полстакана оливкового масла;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 3 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. винного уксуса;
- 1 ст. л. соевого соуса.
Для шпигования:
- головка чеснока;
- несколько веточек розмарина свежего.
Для обсыпки:
- 1 ст. л. соли;
- смесь перцев – по вкусу
Сухие приправы:
- петрушка, базилик, приправа для свинины;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами
- Чеснок нарезать тонко, розмарин промыть и обсушить. На мясе сделать глубокие, но не сквозные надрезы, поместить чеснок и розмарин. Так сделать со всех сторон. Нашпигованный кусок тщательно натереть солью и перцем.
- В сухой емкости смешать все сухие пряности и травы, максимально натереть ими мясо со всех сторон.
- Уложить в глубокую форму и залить маринадом. Мясо должно утонуть в нем. Обмотать пленкой и отправить на сутки в холодильник.
- Поставить запекаться при температуре 100 градусов на 5 часов. Все это время периодически поливать мясо соком.
- Увеличить температуру до 200 градусов и готовить 30-40 минут. Оставить мясо немного "отдохнуть" в духовке.