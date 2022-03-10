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На маргарине и без яиц – простой рецепт очень рассыпчатого печенья

Ирина Маслова
10 марта, 17:20
Кроме муки, для печенья нужен крахмал. Если его нет, замените его тем же количеством муки. Маргарин должен быть комнатной температуры

Часто мы считаем, что для идеального домашнего печенья подойдет сливочное масло. Это не совсем так, любое оно может получиться таким, как надо, и с маргарином.

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Печенье на маргарине / Фото: Depositphotos

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Этот же рецепт для очень рассыпчатого песочного, если есть формочки, то добавьте 1/3 чайной ложки разрыхлителя, чтобы узор прорисовывался лучше.

Песочное тесто долго месить не нужно. Как только все продукты соберутся в однородную массу, остановите замес.

Рецепт нашли на сайте известного кулинара Марии Стюарт.

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Песочное печенье на маргарине

Песочное печенье на маргарине / Фото: Елена Брусникина

Ингредиенты:

  • мука – 200 г;
  • сахарная пудра – 90 г ;
  • маргарин – 170 г;
  • крахмал (любой) – 45 г;
  • ванильный сахар – 1, 5 ч. л.;
  • щепотка соли.

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Как приготовить:

  1. К маргарину комнатной температуры добавить сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли, растереть. Частями ввести муку и крахмал. Замесить тесто.
  2. Разделить тесто на 50-60 шариков. Придать форму цилиндра толщиной 7-8 миллиметров.
  3. Выложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.