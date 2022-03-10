На маргарине и без яиц – простой рецепт очень рассыпчатого печенья

Часто мы считаем, что для идеального домашнего печенья подойдет сливочное масло. Это не совсем так, любое оно может получиться таким, как надо, и с маргарином.

Если есть сушеная вишня, сделайте молдавское гогошь.

Печенье на маргарине / Фото: Depositphotos

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Этот же рецепт для очень рассыпчатого песочного, если есть формочки, то добавьте 1/3 чайной ложки разрыхлителя, чтобы узор прорисовывался лучше.

Песочное тесто долго месить не нужно. Как только все продукты соберутся в однородную массу, остановите замес.

Рецепт нашли на сайте известного кулинара Марии Стюарт.

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Песочное печенье на маргарине

Песочное печенье на маргарине / Фото: Елена Брусникина

Ингредиенты:

мука – 200 г;

сахарная пудра – 90 г ;

маргарин – 170 г;

крахмал (любой) – 45 г;

ванильный сахар – 1, 5 ч. л.;

щепотка соли.

Как испечь сырное печенье на скорую руку – узнаете здесь.

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Как приготовить: