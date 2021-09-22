Напитки на день рождения – рецепты грога с облепихой, мокко-глинтвейна, винного коктейля с фруктами

День рождения – это не только вкусные угощения и разнообразные десерты, одним этим настроение гостей вы не поднимете. В этой подборке рецептов есть пряный грог с облепихой, оригинальный глинтвейн на красном вине с кофе, пунш с шампанским. Что касается лимончеллы, то готовить напиток нужно минимум за семь дней до вашего праздника.

Грог с облепихой

Грог с облепихой / Фото: instagram.com/its_our_kitchen/

Напитки на День рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

600 мл воды;

1 пакетик пряностей для глинтвейна;

200 мл зеленого чая;

250 мл коньяка или рома;

150 г облепихи;

1 шт. апельсин;

мед – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить в воде пакетик с пряностями для глинтвейна в течение 15 минут. Облепиху пробить блендером и процедить через сито. Заварить зеленый чай. Апельсин нарезать крупными дольками. Вытянуть пакетик с пряностями, добавить облепиховый сок и чай. Выдавить сок из долек апельсина к будущему грогу и положить туда же корки. Налить ром или коньяк, хорошо перемешать. Добавить мед. Нагреть грог, но не доводить до кипения.

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Мокко-глинтвейн из красного вина

Кофейный глинтвейн: рецепт с фото / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

750 мл красного вина;

150 г сахара;

150 мл коньяка;

300 мл кофе.

Способ приготовления:

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Сварить крепкий натуральный кофе. Соединить кофе, красное столовое вино, сахар и коньяк. Подогреть получившуюся смесь в посуде до 70-80 градусов. Разлить по жаропрочным стеклянным чашкам и подавать.

Винный коктейль с фруктами

Винный коктейль с фруктами / Фото: instagram.com/bourbon_irk/

Ингредиенты:

1 л красного сухого вина;

100 мл сухого мартини;

2 нектарина;

по 1 шт. – лимон и апельсин;

⁣⁣палочка корицы;

7 шт. гвоздики.

Способ приготовления:

Нектарины и апельсин нарезать ломтиками. Вино и мартини влить в большой кувшин. Добавить фрукты, гвоздику, корицу, сахар.⁣⁣⠀ С лимона снять желтый слой кожуры, нарезать и добавить в кувшин. Туда же выдавить сок из апельсина. Перемешать. Добавить лед или поставить на 2 часа в холодильник. ⁣⁣⠀

Лимончелло

Лимончелло / Фото: instagram.com/vkusno_vv/

1 л спирта 96%;

1,6 л воды;

800 г сахара;

9-10 шт. лимонов.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Аккуратно снять цедру с лимона, залить спиртом. Настаивать цедру на спирте 10 дней. Процедить лимонный спирт. В воду добавить сахар, подогреть до растворения сахара, остудить. Добавить в воду лимонный спирт, перемешать.

Пунш с шампанским

Пунш с белым вином / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 бутылка белого вина;

1 стакан сахара;

1 палочка корицы;

6 бутонов гвоздики;

1/2 стакана шампанского;

цедра лимона.

Способ приготовления:

Прогреть вино с сахаром, добавить корицу, гвоздику и немного цедры лимона. Нагревать еще 4 минуты. Снять с плиты, процедить и добавить шампанское. Подавать пунш в стаканах, положив в каждый ломтик лимона.

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