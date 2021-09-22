Напої на день народження – рецепти грогу з обліпихою, мокко-глінтвейну, винного коктейлю з фруктами

День народження – це не тільки смачні частування та різноманітні десерти, одним цим настрій гостей ви не поліпшите. У цій добірці рецептів є пряний грог з обліпихою, оригінальний глінтвейн на червоному вині з кавою, пунш із шампанським. Щодо лимончело, то готувати його потрібно мінімум за сім днів до вашого свята.

Грог з обліпихою

Грог з обліпихою / Фото: instagram.com/its_our_kitchen/

Напої на День народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Інгредієнти:

600 мл води;

1 пакетик прянощів для глінтвейну;

200 мл зеленого чаю;

250 мл коньяку або рому;

150 г обліпихи;

1 шт. апельсин;

мед – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити у воді пакетик з прянощами для глінтвейну 15 хвилин. Обліпиху пробити блендером і процідити через сито. Заварити зелений чай. Апельсин нарізати великими часточками. Витягнути пакетик з прянощами, додати обліпиховий сік і чай. Вичавити сік із часточок апельсина до майбутнього грогу і туди ж покласти кірки. Налити ром або коньяк, добре перемішати. Додати мед. Нагріти грог, але не доводити до кипіння.

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Мокко-глінтвейн із червоного вина

Кавовий глінтвейн: рецепт з фото / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

750 мл червоного вина;

150 г цукру;

150 мл коньяку;

300 мл кави.

Спосіб приготування:

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Зварити міцну натуральну каву. З'єднати каву, червоне столове вино, цукор і коньяк. Підігріти суміш у посуді до 70-80 градусів. Розлити в жароміцні склянки і подавати.

Винний коктейль з фруктами

Винний коктейль з фруктами / Фото: instagram.com/bourbon_irk/

Інгредієнти:

1 л червоного сухого вина;

100 мл сухого мартіні;

2 нектарини;

по 1 шт. – лимон і апельсин;

паличка кориці;

7 шт. гвоздики.

Спосіб приготування:

Нектарини і апельсин нарізати скибочками. Вино і мартіні влити у великий глечик. Додати фрукти, гвоздику, корицю, цукор.⁣⁣ ⠀ З лимона зняти жовтий шар шкірки, нарізати і додати в глечик. Туди ж вичавити сік з апельсина. Перемішати. Додати лід або поставити на 2 години в холодильник. ⁣⁣⠀

Лимончело

Лимончело / Фото: instagram.com/vkusno_vv/

1 л спирту 96%;

1,6 л води;

800 г цукру;

9-10 шт. лимонів.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Акуратно зняти цедру з лимона, залити спиртом. Настоювати цедру на спирті 10 днів. Процідити лимонний спирт. У воду додати цукор, підігріти до розчинення цукру, остудити. Додати у воду лимонний спирт, перемішати.

Пунш із шампанським

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1 пляшка білого вина;

1 склянка цукру;

1 паличка кориці;

6 бутонів гвоздики;

1/2 склянки шампанського;

цедра лимону.

Спосіб приготування:

Прогріти вино з цукром, додати корицю, гвоздику і трохи цедри лимона. Нагрівати ще 4 хвилини. Зняти з плити, процідити і додати шампанське. Подавати пунш у склянках, поклавши в кожну скибочку лимона.

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