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Напої на день народження – рецепти грогу з обліпихою, мокко-глінтвейну, винного коктейлю з фруктами

Ірина Маслова
22 вересня, 20:00
Градус кожного напою ви регулюєте самі, деякі з них взагалі можуть бути безалкогольними. До того ж усі вони не міцні і їх можна подавати як аперитив або дижестив

День народження – це не тільки смачні частування та різноманітні десерти, одним цим настрій гостей ви не поліпшите. У цій добірці рецептів є пряний грог з обліпихою, оригінальний глінтвейн на червоному вині з кавою, пунш із шампанським. Щодо лимончело, то готувати його потрібно мінімум за сім днів до вашого свята.

Грог з обліпихою

Грог з обліпихою / Фото: instagram.com/its_our_kitchen/

Напої на День народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Інгредієнти:

  • 600 мл води;
  • 1 пакетик прянощів для глінтвейну;
  • 200 мл зеленого чаю;
  • 250 мл коньяку або рому;
  • 150 г обліпихи;
  • 1 шт. апельсин;
  • мед – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Відварити у воді пакетик з прянощами для глінтвейну 15 хвилин.
  2. Обліпиху пробити блендером і процідити через сито. Заварити зелений чай.
  3. Апельсин нарізати великими часточками.
  4. Витягнути пакетик з прянощами, додати обліпиховий сік і чай.
  5. Вичавити сік із часточок апельсина до майбутнього грогу і туди ж покласти кірки. Налити ром або коньяк, добре перемішати. Додати мед.
  6. Нагріти грог, але не доводити до кипіння.

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Мокко-глінтвейн із червоного вина

Кавовий глінтвейн: рецепт з фото / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 750 мл червоного вина;
  • 150 г цукру;
  • 150 мл коньяку;
  • 300 мл кави.

Спосіб приготування:

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  1. Зварити міцну натуральну каву.
  2. З'єднати каву, червоне столове вино, цукор і коньяк.
  3. Підігріти суміш у посуді до 70-80 градусів.
  4. Розлити в жароміцні склянки і подавати.

Винний коктейль з фруктами

Винний коктейль з фруктами / Фото: instagram.com/bourbon_irk/

Інгредієнти:

  • 1 л червоного сухого вина;
  • 100 мл сухого мартіні;
  • 2 нектарини;
  • по 1 шт. – лимон і апельсин;
  • паличка кориці;
  • 7 шт. гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. Нектарини і апельсин нарізати скибочками. Вино і мартіні влити у великий глечик. Додати фрукти, гвоздику, корицю, цукор.⁣⁣ ⠀
  2. З лимона зняти жовтий шар шкірки, нарізати і додати в глечик. Туди ж вичавити сік з апельсина. Перемішати.
  3. Додати лід або поставити на 2 години в холодильник. ⁣⁣⠀

Лимончело

Лимончело / Фото: instagram.com/vkusno_vv/


Інгредієнти:

  • 1 л спирту 96%;
  • 1,6 л води;
  • 800 г цукру;
  • 9-10 шт. лимонів.

Спосіб приготування:

  1. Акуратно зняти цедру з лимона, залити спиртом. Настоювати цедру на спирті 10 днів. Процідити лимонний спирт.
  2. У воду додати цукор, підігріти до розчинення цукру, остудити.
  3. Додати у воду лимонний спирт, перемішати.

Пунш із шампанським

/ Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 пляшка білого вина;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 паличка кориці;
  • 6 бутонів гвоздики;
  • 1/2 склянки шампанського;
  • цедра лимону.

Спосіб приготування:

  1. Прогріти вино з цукром, додати корицю, гвоздику і трохи цедри лимона.
  2. Нагрівати ще 4 хвилини. Зняти з плити, процідити і додати шампанське.
  3. Подавати пунш у склянках, поклавши в кожну скибочку лимона.

7 рецептів зігрівальних напоїв на основі кави і шоколаду дізнаєтеся з цього матеріалу.