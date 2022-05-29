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"Наполеон" без выпечки, лаваш для коржей не используется

Ирина Маслова
29 мая, 16:28
Нужно печенье ушки, причем оно должно быть свежим, чтобы особенный заварной крем очень быстро пропитал коржи

Итак, чтобы этот "Наполеон" был сочным, то есть пропитался полностью наверняка, нужно испечь ушки самостоятельно.

И когда они слегка остынут, можно приступать к приготовлению заварного крема. Alina FooDee настаивает, что молоко в яичную смесь нужно вливать очень горячим.

Торт "Наполеон" без выпечки / Фото: Depositphotos

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А если вы недосмотрели, крем закипел и появились хлопья яиц, то пробейте его погружным блендером до однородности.

Ленивый "Наполеон" за 20 минут

Ленивый "Наполеон" за 20 минут / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • печенье ушки – 350-400 г;
  • молоко – 600 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар, мука – по 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • сливочное масло жирностью 82,5% – 100 г.

Как приготовить:

  1. Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.
  2. Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения.
  3. Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.
  4. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать один слой печенья, сверху – горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.
  5. Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на два часа.

Подробней об этом "Наполеоне" смотрите в ролике от автора рецепта.

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