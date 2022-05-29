"Наполеон" без выпечки, лаваш для коржей не используется

Итак, чтобы этот "Наполеон" был сочным, то есть пропитался полностью наверняка, нужно испечь ушки самостоятельно.

И когда они слегка остынут, можно приступать к приготовлению заварного крема. Alina FooDee настаивает, что молоко в яичную смесь нужно вливать очень горячим.

Торт "Наполеон" без выпечки / Фото: Depositphotos

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А если вы недосмотрели, крем закипел и появились хлопья яиц, то пробейте его погружным блендером до однородности.

Ленивый "Наполеон" за 20 минут

Ленивый "Наполеон" за 20 минут / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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печенье ушки – 350-400 г;

молоко – 600 мл;

яйцо – 2 шт.;

сахар, мука – по 3 ст. л.;

ванильный сахар – 10 г;

сливочное масло жирностью 82,5% – 100 г.

Как приготовить:

Для заварного крема очень тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков. Молоко подогреть до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Не доводить до кипения. Крем снять с огня, в горячий крем добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать один слой печенья, сверху – горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем. Часть печенья измельчить в крошку, посыпать сверху. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставить в холодильник на два часа.

Подробней об этом "Наполеоне" смотрите в ролике от автора рецепта.

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