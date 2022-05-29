"Наполеон" без випічки, лаваш для коржів не використовується

Отже, щоб цей "Наполеон" був соковитим, тобто просочився точно, потрібно спекти вушка самостійно.

І коли вони трохи охолонуть, можна приступати до приготування заварного крему. Alina FooDee наполягає, що молоко в яєчну суміш слід вливати дуже гарячим.

Торт "Наполеон" без випічки

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А якщо ви пропустили, крем закипів і з'явилися пластівці яєць, то пробийте його занурювальним блендером до однорідності.

Лінивий "Наполеон" за 20 хвилин

Лінивий "Наполеон" за 20 хвилин

Інгредієнти:

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печиво вушка – 350-400 г;

молоко – 600 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор, борошно – по 3 ст. л.;

ванільний цукор – 10 г;

вершкове масло жирністю 82,5% – 100 г.

Як приготувати:

Для заварного крему дуже ретельно змішати 2 яйця з цукром та борошном, щоб не було грудочок. Молоко підігріти до гарячого стану (щоби була пара), але не кип'ятити. Частинами додати гаряче молоко в яєчно-борошняну суміш, постійно перемішуючи. Поставити на вогонь і варити до загустіння, постійно помішуючи. Але не доводити до кипіння. Крем зняти з вогню, додати в гарячий крем ванільний цукор і вершкове масло, перемішати. Форму вистелити харчовою плівкою. Викладати один шар печива, зверху – гарячий крем, продовжуючи, доки не закінчиться весь крем. Частину печива подрібнити на крихту, посипати зверху. Торт залишити просочуватися за кімнатної температури до повного остигання. Потім поставити в холодильник на дві години.

Докладніше про цей "Наполеон" дивіться в ролику від авторки рецепта.

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