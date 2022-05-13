Ніжний медовик за 30 хвилин – розкочувати коржі не потрібно

Після того, як рідке тісто буде замішане, його потрібно розформувати по застеленому деку. Після збирання медовик має просочитися

Медовик зі сметанним кремом за 30 хвилин

Попри всю красу медовика, це більше клопітка справа. Але існують методи та рецепти, які дозволяють скорочувати час приготування в рази. Це стосується нашого улюбленого сметанника зокрема.

Зазвичай тісто для медовиків круте, треба постаратися, щоб рівномірно його розкачати. Ну й чекати, доки вони спечуться.

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У Alina FooDee тісто рідке, його легко розрівняти на застеленому деку. І коли коржі будуть готові, вибирайте, якою формою буде ваш медовик, і вирізайте.

Лінивий медовик

Лінивий медовик

Інгредієнти:

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80 г меду;

по 100 г цукру, вершкового масла;

3 яйця;

1 ч. л. соди (без гірки);

дрібка солі;

180-200 г борошна.

Для крему:

400 г сметани жирністю 20%;

1 ст. л. цукрової пудри.

Як приготувати:

Мед розтопити на повільному вогні, додати соду. Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до отримання карамельного відтінку. Додати вершкове масло та дочекатися, доки воно повністю розтане. Остудити. Яйця збити на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор. До меду додати яйця та просіяти частинами борошно. Тісто розділити на 2 частини, викласти на деко, розрівняти по всій площі лопаткою. Випікати за температури 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа. Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на частини. Сметану змішати з цукровою пудрою. Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою. Коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.

Тут дивіться весь процес приготування цього ніжного медовика.

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