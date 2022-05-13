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Нежный медовик за 30 минут – раскатывать коржи не нужно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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13 мая, 13:52
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После того, как жидкое тесто будет замешено, его нужно расформировать по застеленному противню. После сборки медовик должен пропитаться
Медовик со сметанным кремом за 30 минут
Медовик со сметанным кремом за 30 минут / Фото: instagram.com/m_food.k/

Несмотря на всю прелесть медовика, это больше хлопотное дело. Но существуют методы и рецепты, которые позволяют сокращать время приготовления в разы. Это касается нашего любимого сметанника в том числе.

Обычно тесто для медовиков крутое. Нужно постараться, чтобы равномерно его раскатать. Ну и ждать, пока они испекутся.

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У Alina FooDee тесто получается жидким, его легко разровнять на застеленном противне. И когда коржи будут готовы, выбирайте, какой формы будет ваш медовик, и вырезайте.

Ленивый медовик

Ленивый медовик
Ленивый медовик / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 80 г меда;
  • по 100 г сахара, сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. соды (без горки);
  • щепотка соли;
  • 180-200 г муки.

Для крема:

  • 400 г сметаны жирностью 20%;
  • 1 ст. л. сахарной пудры.

Как приготовить:

  1. Мед растопить на медленном огне, добавить соду. Постоянно помешивая, проварить на маленьком огне 1-2 минуты до получения карамельного оттенка.
  2. Добавить сливочное масло и дождаться, пока оно полностью растает. Остудить.
  3. Яйца взбить на максимальной скорости миксера 5 минут, постепенно добавляя весь сахар.
  4. К меду добавить яйца и просеять частями муку. Тесто разделить на 2 части, выложить на противень, разровнять по всей площади лопаткой.
  5. Выпекать при температуре 160 градусов 6-8 минут до готовности коржа.
  6. Обрезать края у готовых коржей, каждый корж разрезать на части.
  7. Сметану смешать с сахарной пудрой.
  8. Обрезки коржей измельчить блендером или кофемолкой.
  9. Коржи промазать сметанным кремом, верх и бока торта обсыпать крошкой. Дать пропитаться 3-4 часа.

Здесь смотрите весь процесс приготовления этого нежного медовика.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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