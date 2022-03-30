Ніжне печиво вушка – замішується на сирі, яйця не потрібні

Звичайно, це улюблене багатьма печиво можна приготувати з готового листкового тіста, це трохи швидше. Але можна зробити його набагато смачнішим, якщо замісити тісто самостійно.
Яєць для нього не потрібно, і це не означає, що випічка вийде якоюсь не такою. Перевірено, що печиво без них виходить чудовим.
Перед тим, як зайнятися формуванням, дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 25.
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Усі продукти мають бути кімнатної температури. За бажанням сир попередньо пропустіть через сито.
Рецепт знайшли на каналі Куховаримо з Танею.
Печиво вушка
Інгредієнти на 30 штук:
- 300 г сиру;
- 100 г вершкового масла;
- 260 г борошна;
- 1 ч. л. з гіркою розпушувача;
- щіпка солі;
- 100 г цукру;
- ванілін, кориця.
Тут дізнаєтеся, як зробити дуже швидкі хлібці із сухофруктами. Для них також не потрібні яйця.
Як приготувати:
- До сиру додати щіпку солі, вершкове масло та перемішати.
- Додати соду та частинами просіяне борошно, замісити тісто.
- З тіста зробити прямокутники, загорнути в плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Для посипання змішати цукор з ванільним цукром.
- Присипати тісто цукром з ваніліном за смаком. Розкачати заготівлі завтовшки близько 3 мм.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Скласти тісто від краю до іншого. Нарізати на шматочки приблизно 1,5 см. Злегка присипати борошном з одного боку і викласти на застелене деко.
- Випікати 15-20 хвилин.
Як швидко та легко сформувати печиво вушка – дивіться у ролику.