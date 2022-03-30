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Ніжне печиво вушка – замішується на сирі, яйця не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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30 березня, 09:45
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Для посипки використовується ванільний цукор. Можна урізноманітнити її за допомогою кориці та цедри лимона
Печиво вушка з сиром
Печиво вушка з сиром / Фото: instagram.com/vegan_food_ukraina

Звичайно, це улюблене багатьма печиво можна приготувати з готового листкового тіста, це трохи швидше. Але можна зробити його набагато смачнішим, якщо замісити тісто самостійно.

Яєць для нього не потрібно, і це не означає, що випічка вийде якоюсь не такою. Перевірено, що печиво без них виходить чудовим.

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Перед тим, як зайнятися формуванням, дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 25.

Усі продукти мають бути кімнатної температури. За бажанням сир попередньо пропустіть через сито.

Рецепт знайшли на каналі Куховаримо з Танею.

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Печиво вушка

Печиво вушка
Печиво вушка / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Інгредієнти на 30 штук:

  • 300 г сиру;
  • 100 г вершкового масла;
  • 260 г борошна;
  • 1 ч. л. з гіркою розпушувача;
  • щіпка солі;
  • 100 г цукру;
  • ванілін, кориця.

Тут дізнаєтеся, як зробити дуже швидкі хлібці із сухофруктами. Для них також не потрібні яйця.

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Як приготувати:

  1. До сиру додати щіпку солі, вершкове масло та перемішати.
  2. Додати соду та частинами просіяне борошно, замісити тісто.
  3. З тіста зробити прямокутники, загорнути в плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  4. Для посипання змішати цукор з ванільним цукром.
  5. Присипати тісто цукром з ваніліном за смаком. Розкачати заготівлі завтовшки близько 3 мм.
  6. Розігріти духовку до 180 градусів.
  7. Скласти тісто від краю до іншого. Нарізати на шматочки приблизно 1,5 см. Злегка присипати борошном з одного боку і викласти на застелене деко.
  8. Випікати 15-20 хвилин.

Як швидко та легко сформувати печиво вушка – дивіться у ролику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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