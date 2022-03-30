Нежное печенье ушки – замешивается на твороге, яйца не нужны

Конечно, это любимое многими печенье можно приготовить из готового слоеного теста, это чуть быстрее. Но можно сделать его гораздо вкуснее, если замесить тесто самостоятельно.
Яиц для него не нужно, и это не означает, что выпечка получится какой-то не такой. Проверено, что печенье без них получается отличным.
Перед тем, как заняться формовкой, дайте тесту отдохнуть в холодильнике минут 25.
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Все продукты должны быть комнатной температуры. При желании творог предварительно пропустите через сито.
Рецепт нашли на канале Кулинарим с Таней.
Печенье ушки
Ингредиенты на 30 штук:
- 300 г творога;
- по 100 г сливочного масла, сахара;
- 260 г муки;
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
- щепотка соли;
- ванилин, корица.
Здесь узнаете, как сделать очень быстрые хлебцы с сухофруктами. Для них тоже не нужны яйца.
Как приготовить:
- К творогу добавить щепотку соли, сливочное масло и перемешать.
- Добавить соду и частями просеянную муку, замесить тесто.
- Из теста сделать прямоугольники, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- Для посыпки смешать сахар с ванильным сахаром.
- Присыпать тесто сахаром с ванилином по вкусу. Раскатать заготовки до толщины около 3 мм.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Сложить тесто от одного края к другому. Нарезать на кусочки примерно 1,5 см. Слегка присыпать мукой заготовки с одной стороны и выложить на застеленный противень.
- Выпекать 15-20 минут.
Как быстро и легко сформировать печенье ушки – смотрите в ролике.