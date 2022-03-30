Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором ✌ Топ-события 30 марта 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Без майонеза

Чем заменить яйца

Обед за 30 минут

Постный десерт

Вместо компота

Как на мангале
СЕГОДНЯ Еда

Нежное печенье ушки – замешивается на твороге, яйца не нужны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 09:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для посыпки используется ванильный сахар. Можно разнообразить ее с помощью корицы и цедры лимона
Печенье ушки с творогом
Печенье ушки с творогом / Фото: instagram.com/vegan_food_ukraina

Конечно, это любимое многими печенье можно приготовить из готового слоеного теста, это чуть быстрее. Но можно сделать его гораздо вкуснее, если замесить тесто самостоятельно.

Яиц для него не нужно, и это не означает, что выпечка получится какой-то не такой. Проверено, что печенье без них получается отличным.

Реклама

Перед тем, как заняться формовкой, дайте тесту отдохнуть в холодильнике минут 25.

Все продукты должны быть комнатной температуры. При желании творог предварительно пропустите через сито.

Рецепт нашли на канале Кулинарим с Таней.

Реклама

Печенье ушки

Печенье ушки
Печенье ушки / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Ингредиенты на 30 штук:

  • 300 г творога;
  • по 100 г сливочного масла, сахара;
  • 260 г муки;
  • 1 ч. л. с горкой разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • ванилин, корица.

Здесь узнаете, как сделать очень быстрые хлебцы с сухофруктами. Для них тоже не нужны яйца.

Реклама

Как приготовить:

  1. К творогу добавить щепотку соли, сливочное масло и перемешать.
  2. Добавить соду и частями просеянную муку, замесить тесто.
  3. Из теста сделать прямоугольники, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
  4. Для посыпки смешать сахар с ванильным сахаром.
  5. Присыпать тесто сахаром с ванилином по вкусу. Раскатать заготовки до толщины около 3 мм.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Сложить тесто от одного края к другому. Нарезать на кусочки примерно 1,5 см. Слегка присыпать мукой заготовки с одной стороны и выложить на застеленный противень.
  8. Выпекать 15-20 минут.

Как быстро и легко сформировать печенье ушки – смотрите в ролике.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Овнам
Узнать блюдо
Контроль качества
Проверить творог на свежесть
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Гамбургер как в McDonalds
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять