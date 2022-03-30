Нежное печенье ушки – замешивается на твороге, яйца не нужны

Для посыпки используется ванильный сахар. Можно разнообразить ее с помощью корицы и цедры лимона

Печенье ушки с творогом / Фото: instagram.com/vegan_food_ukraina

Конечно, это любимое многими печенье можно приготовить из готового слоеного теста, это чуть быстрее. Но можно сделать его гораздо вкуснее, если замесить тесто самостоятельно.

Яиц для него не нужно, и это не означает, что выпечка получится какой-то не такой. Проверено, что печенье без них получается отличным.

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Перед тем, как заняться формовкой, дайте тесту отдохнуть в холодильнике минут 25.

Все продукты должны быть комнатной температуры. При желании творог предварительно пропустите через сито.

Рецепт нашли на канале Кулинарим с Таней.

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Печенье ушки

Печенье ушки / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Ингредиенты на 30 штук:

300 г творога;

по 100 г сливочного масла, сахара;

260 г муки;

1 ч. л. с горкой разрыхлителя;

щепотка соли;

ванилин, корица.

Здесь узнаете, как сделать очень быстрые хлебцы с сухофруктами. Для них тоже не нужны яйца.

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Как приготовить:

К творогу добавить щепотку соли, сливочное масло и перемешать. Добавить соду и частями просеянную муку, замесить тесто. Из теста сделать прямоугольники, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. Для посыпки смешать сахар с ванильным сахаром. Присыпать тесто сахаром с ванилином по вкусу. Раскатать заготовки до толщины около 3 мм. Разогреть духовку до 180 градусов. Сложить тесто от одного края к другому. Нарезать на кусочки примерно 1,5 см. Слегка присыпать мукой заготовки с одной стороны и выложить на застеленный противень. Выпекать 15-20 минут.

Как быстро и легко сформировать печенье ушки – смотрите в ролике.