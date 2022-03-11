Наваристый фасолевый суп фасолада – постный рецепт

Вероятно, самый сытный постный суп из всех, которые мы знаем, это все-таки фасолевый.

Греческая фасолада – достаточно известное первое блюдо Греции. Правильный суп нужно готовить с белой фасолью.

Греческий суп фасолада / Фото: instagram.com/ethracycladicfarm

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В рецепте от Мygreekdish.com бобовые предлагают варить сразу, но если есть возможность, ее лучше замочить хотя бы на полчаса.

Остальное – это лук, морковь и сельдерей. Подается суп с оливками, несколько штук в одну тарелку будет достаточно.

Суп фасолада

Суп фасолада / Фото: www.mygreekdish.com

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Ингредиенты:

500 г сухой белой фасоли;

3-4 моркови, мелко нарезать;

1 большая луковица, мелко нарезанная;

3 стебля сельдерея, мелко нарезанных;

130 мл оливкового масла;

2 ст. л. томатной пасты;

щепотка паприки;

оливки – для подачи;

соль, перец – по вкусу.

Рецепт быстрого супа с килькой в томатной пасте и рисом найдете здесь.

Как приготовить:

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