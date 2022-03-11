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Наваристый фасолевый суп фасолада – постный рецепт

Ирина Маслова
11 марта, 17:28
Это одно из древнейших блюд Греции, традиционно готовится с белой фасолью. Подается с оливками

Вероятно, самый сытный постный суп из всех, которые мы знаем, это все-таки фасолевый.

Греческая фасолада – достаточно известное первое блюдо Греции. Правильный суп нужно готовить с белой фасолью.

Греческий суп фасолада / Фото: instagram.com/ethracycladicfarm

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В рецепте от Мygreekdish.com бобовые предлагают варить сразу, но если есть возможность, ее лучше замочить хотя бы на полчаса.

Остальное – это лук, морковь и сельдерей. Подается суп с оливками, несколько штук в одну тарелку будет достаточно.

Суп фасолада

Суп фасолада / Фото: www.mygreekdish.com

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Ингредиенты:

  • 500 г сухой белой фасоли;
  • 3-4 моркови, мелко нарезать;
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная;
  • 3 стебля сельдерея, мелко нарезанных;
  • 130 мл оливкового масла;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • щепотка паприки;
  • оливки – для подачи;
  • соль, перец – по вкусу.

Рецепт быстрого супа с килькой в томатной пасте и рисом найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Варите 30-35 минут. Откиньте на дуршлаг и отложите.
  2. Мелко нарежьте лук, сельдерей и морковь. Добавьте в глубокую сковороду 3-4 столовые ложки оливкового масла, добавьте нарезанные овощи и перемешайте. Обжаривайте около 2 минут, затем добавьте томатную пасту и продолжайте обжаривать еще минуту.
  3. Выложите фасоль в кастрюлю и залейте кипятком, чтобы вода была выше фасоли, перемешайте. Варите под крышкой около 35 минут, пока фасоль не станет мягкой.
  4. Ближе к концу времени приготовления влейте оливковое масло и приправьте солью и перцем. Варите еще несколько минут.
  5. Подавайте с оливками.