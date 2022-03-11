Наваристый фасолевый суп фасолада – постный рецепт

Вероятно, самый сытный постный суп из всех, которые мы знаем, это все-таки фасолевый.
Греческая фасолада – достаточно известное первое блюдо Греции. Правильный суп нужно готовить с белой фасолью.
Греческий суп фасолада / Фото: instagram.com/ethracycladicfarm
В рецепте от Мygreekdish.com бобовые предлагают варить сразу, но если есть возможность, ее лучше замочить хотя бы на полчаса.
Остальное – это лук, морковь и сельдерей. Подается суп с оливками, несколько штук в одну тарелку будет достаточно.
Суп фасолада
Суп фасолада / Фото: www.mygreekdish.com
Ингредиенты:
- 500 г сухой белой фасоли;
- 3-4 моркови, мелко нарезать;
- 1 большая луковица, мелко нарезанная;
- 3 стебля сельдерея, мелко нарезанных;
- 130 мл оливкового масла;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- щепотка паприки;
- оливки – для подачи;
- соль, перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- Варите 30-35 минут. Откиньте на дуршлаг и отложите.
- Мелко нарежьте лук, сельдерей и морковь. Добавьте в глубокую сковороду 3-4 столовые ложки оливкового масла, добавьте нарезанные овощи и перемешайте. Обжаривайте около 2 минут, затем добавьте томатную пасту и продолжайте обжаривать еще минуту.
- Выложите фасоль в кастрюлю и залейте кипятком, чтобы вода была выше фасоли, перемешайте. Варите под крышкой около 35 минут, пока фасоль не станет мягкой.
- Ближе к концу времени приготовления влейте оливковое масло и приправьте солью и перцем. Варите еще несколько минут.
- Подавайте с оливками.