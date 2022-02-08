Наваристый и красивый – простой рецепт супа с квашеной капустой и копчеными колбасками

Квашеная капуста – это не только просто так, например, с картошкой, но и интересные салаты с другими овощами и мягким сыром, и сытные ароматные супы. Как и любой другой суп-борщ с капустой, этот тоже должен настояться перед подачей.
Если ваша квашеная капуста с морковью, то ее дополнительно в суп можно не добавлять. Важно – колбаски нужно обжаривать на сухой сковороде.
Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/
Рецепт от sami.mozhem.
Суп с квашеной капустой и копчеными колбасками
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
Ингредиенты:
- 400-500 г копченых колбасок;
- 300 г квашеной капусты;
- по 1 шт. лук, морковь;
- 2-3 средних картофелины;
- 3 зуб. чеснока;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- копченая паприка, соль, перец, душистый перец, лавровый лист.
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Как приготовить:
- В кипящую воду добавить соль и нарезанный кубиками картофель.
- На сухой сковороде обжарить колбаски. Отправить их в кастрюлю к картофелю.
- На жире от колбасок обжарить измельченные лук, чеснок и морковь. Обжаривать до мягкости лука. Добавить специи и томатную пасту. Обжарить немного и отправить в кастрюлю.
- Через несколько минут добавить капусту. Дать закипеть. Довести до вкуса специями.
- Добавить душистый перец, лавровый лист и оставить под крышкой томиться на низком огне на 10 минут. В конце дать настояться.